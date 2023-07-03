بطولة ويمبلدون: انسحاب كيريوس لاصابة في معصمه

لندن (أ ف ب) – انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لاصابة في معصمه، بعد سنة على حلوله في مركز الوصافة.

© غلين كيرك / ا ف ب/ارشيف

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كتب اللاعب البالغ 28 عاماً في حسابه على موقع انستغرام الأحد "أنا حزين جداً لإعلان غيابي عن ويمبلدون هذه السنة".

شرح انه تعرض للاصابة خلال محاولاته اليائسة لخوض دورة مايوركا الإسبانية الأسبوع الماضي، حيث كان يحاول التعافي أيضاً من جراحة في ركبته اليسرى أجبرته على خوض مباراة يتيمة في 2023، خسرها أمام الصيني وو ييبينغ في دورة شتوتغارت الألمانية الشهر الماضي.

تابع اللاعب المشاغب "حاولت جاهداً أن أكون جاهزاً بعد جراحتي لخوض منافسات ويمبلدون مجدداً. خلال عودتي، عانيت من آلام في معصمي في مايوركا".

أضاف المصنف 33 عالمياً "احترازياً، أجريت فحوصاً طبية وتبيّن ان المعصم يعاني من تمزق".

وكان كيريوس حلّ وصيفاً في البطولة الإنكليزية العام الماضي، وراء النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

أوقعته قرعة النسخة المقبلة أمام البلجيكي دافيد غوفان المشارك ببطاقة دعوة، وسيحلّ بدلاً منه بعد انسحابه أحد الخاسرين المحظوظين من الأدوار التمهيدية.

© 2023 AFP