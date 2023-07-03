بطولة ويمبلدون: بداية جيّدة لروبليف

لندن (أ ف ب) – حقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، بداية طيبة في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الإثنين على الأسترالي مارك بورسيل 6-3 و7-5 و6-4.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

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ويلتقي ابن الخامسة والعشرين في الدور المقبل مع مواطنه أصلان كاراتسيف الخمسين عالمياً أو الفرنسي لوكا فان أش (75).

روبليف الذي حُرم من خوض النسخة الماضية بسبب جنسيته، تخلّف 2-5 في المجموعة الثانية، قبل ان يحرز خمسة أشواط متتالية ويعزّز تفوّقه على الأسترالي المصنف 64 عالمياً.

بلغ في مشاركته الأخيرة في 2021 ثمن النهائي، علماً انه تأهل إلى ربع النهائي في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى في ملبورن ورولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وكانت بطولة ويمبلدون منعت العام الماضي مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا. عاد المنظمون هذه السنة عن قرارهم، لكنهم فرضوا على اللاعبين التوقيع على ميثاق بالحياد.

ولدى السيدات، تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة، بفوزها الصعب على مواطنتها لورين ديفيس 6-2 و6-7 (8-10) و6-3.

© 2023 AFP