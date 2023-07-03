بطولة ويمبلدون: بداية سهلة لشفيونتيك وجيّدة لروبليف

لندن (أ ف ب) – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز سهل على الارجنتيني بيدرو كاتشين 6-3 و6-3 و7-6 (7-4) الإثنين.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يساعد بمنشفته في تجفيف ارضية الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب خلال توقف مباراته ضد الارجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الاول بسبب المطر في الثالث من تموز/يوليو 2023

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واحتاج ديوكوفيتش الى ساعتين و16 دقيقة لتحقيق فوزه الـ87 في ويمبلدون في سعيه الى اللقب الخامس تواليا لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الانكليزية الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، والتتويج باللقب الكبير الـ24 في مسيرته الاحترافية لتعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى ومعادلة رقم الاسترالية مارغاريت كورت في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.

وخسر ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما إرساله مبكرا وتحديدا في الشوط الثالث ما مكن الارجنتيني من التقدم 2-1، لكن "دجوكو" رد التحية مباشرة مدركا التعادل 2-2 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الثامن وتقدم 5-3 قبل أن ينهي المجموعة الاولى في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

وتوقفت المباراة بسبب الامطار الغزيرة التي أجبرت المنظمين على إغلاق سقف الملعب، وساعد ديوكوفيتش بمنشفته في تجفيف أرضيتها الزلقة ما أثار ضحك الجماهير في الملعب الرئيسي.

واستؤنف اللعب بعد 90 دقيقة وتابع ديوكوفيتش أفضليته في الثانية وكسر إرسال الارجنتيني في الشوطين الاول والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3 في 31 دقيقة.

ووقف كاتشين ندا امام ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر قبل أن يستسلم في الشوط الفاصل 4-7.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ40 تواليا على الملعب الرئيسي والـ29 تواليا في ويمبلدون "لم تكن الظروف جيدة تحت السقف، كانت لا تزال (أرضية الملعب) زلقة. أعتقد أنه كان محبطًا بالتأكيد للجمهور الذي كان ينتظرنا" في اشارة الى توقف المباراة لنجو ساعة ونصف الساعة.

ولم يخسر ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017

وأضاف "لقد قدم أداءً جيدًا جدا في المجموعة الثالثة، وكان دقيقًا جدا، وكان من الصعب جدا كسر ارساله، لكنني تمكنت من الحصول على اليد العليا منذ بداية الشوط الفاصل".

ووصف الصربي الذي سيلاقي في الدور الثاني الاسترالي جوردان طومسون الفائز على الاميركي براندون ناكاشيما 2-6 و2-6 و6-4 و7-6 (7-4) و6-3، البطولة الانكليزية بأنها "الكأس المقدسة، معبد التنس".

وعلق على مساعدته بتجفيف أرضية الملعب قائلا "عندما أدخل أرضية الملعب، عادة ما أدخل بمضرب، وليس مناشف".

وحقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، بداية طيبة، بفوزه على الأسترالي مارك بورسيل 6-3 و7-5 و6-4.

ويلتقي ابن الخامسة والعشرين في الدور المقبل مع مواطنه أصلان كاراتسيف الخمسين عالمياً أو الفرنسي لوكا فان أش (75).

وتخلَّق روبليف الذي حُرم من خوض النسخة الماضية بسبب جنسيته، 2-5 في المجموعة الثانية، قبل ان يحرز خمسة أشواط متتالية ويعزّز تفوّقه على الأسترالي المصنف 64 عالمياً.

بلغ في مشاركته الأخيرة في 2021 ثمن النهائي، علماً انه تأهل إلى ربع النهائي في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى في ملبورن ورولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وكانت بطولة ويمبلدون منعت العام الماضي مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا. عاد المنظمون هذه السنة عن قرارهم، لكنهم فرضوا على اللاعبين التوقيع على ميثاق بالحياد.

وشدد روبليف على أن منظمي بطولة ويمبلدون كانوا مخطئين في حظر الروس من نسخة 2022، مدعيا أن الخاسر الوحيد هو نادي عموم إنكلترا.

وأضاف "كنا نتحدث وأعتقد أنه كان يمكن أن نجد الحل. إذا كنا نريد حقًا المساعدة أو القيام بما هو أفضل للتنس وللناس، أعتقد أنه من الواضح أن هناك خيارات أفضل، ليس فقط الحظر، لأنه في النهاية، لم يكن هناك فرق. لقد فعلوا فقط ما هو أسوأ لأنفسهم".

وتابع روبليف "نحن الآن هنا، أنا سعيد حقًا بالعودة والمنافسة".

شفيونتيك واثقة

ولدى السيدات، حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بداية سهلة بفوزها على الصينية دجو لين 6-1 و6-3 في الدور الأول.

بلغت شفيونتيك الدور الثاني بسهولة في ويمبلدون © غلين كيرك / ا ف ب

وتلتقي حاملة لقب بطولتي الولايات المتحدة وفرنسا، في الدور المقبل مع الإيطالية مارتينا تريفيزان أو الإسبانية سارا سوريبيس.

وقالت ابنة الثانية والعشرين التي حسمت المباراة أمام المصنفة 34 عالمياً في 81 دقيقة "أشعر بالثقة وقمت بعمل جيّد بالتأقلم مع العشب".

وتابعت البولندية التي لا تفضّل اللعب على أراض عشبية ولم تتخط ثمن النهائي سابقاً في ويمبلدون "بعد التتويج برولان غاروس العام الماضي الماضي، شعرت بالضغط لكن هذه السنة خصّصت الوقت للاستمتاع باللقب ثم عدت إلى العمل".

واستكملت المباراة تحت سقف الملعب الرقم واحد، مع بدء هطول أمطار غزيرة عطّلت مباريات الإثنين، بينها مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالمياً مع الأرجنتيني بيدرو كاتشين.

وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة، بفوزها الصعب على مواطنتها لورين ديفيس 6-2 و6-7 (8-10) و6-3.

© 2023 AFP