بطولة ويمبلدون تحتفي بإنجازات فيدرر

لندن (أ ف ب) – تحتفي بطولة ويمبلدون بإنجازات السويسري المعتزل روجيه فيدرر في نادي عموم إنكلترا، باحتفالية خاصة في الملعب الرئيس خلال اليوم الثاني من ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الثلاثاء.

© أدريان دينيس / ا ف ب/AFP/ارشيف

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وسيزور السويسري الفائز بلقب البطولة الإنكليزية ثماني مرات وكان أعلن اعتزاله في أيلول/سبتمبر الماضي، الملعب الذي شهد بعض أعظم انتصاراته، حيث سيُكرّم قبل بدء المباراة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنكلترا سالي بولتون الاثنين "يسعدني أن أقول إن روجيه سيكون معنا غداً وسيكون لدينا لحظة احتفالية خاصة في الملعب الرئيس قبل أن انطلاق المباراة، لتكريمه باعتباره الرجل الذي يحمل أكثر عدد من ألقاب الفردي للرجال هنا في ويمبلدون".

وأضافت أنه "ستكون لدينا لحظة فقط للاحتفال بإنجازاته ولنقول شكراً لكل الذكريات".

وابتعد فيدرر (41 عاماً) عن كرة المضرب منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، لكنه تكرّم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.

وكشفت بولتون أن الأميركية سيرينا وليامس (41 عاماً) التي انسحبت قبل أسابيع قليلة من بطولة أميركا المفتوحة، دُعيت أيضاً إلى ويمبلدون لكنها لم تتمكن من السفر.

وقالت بولتون "لقد دعونا سيرينا بالمثل هذا العام، لكن كما تعلمون فهي حامل، لذا من المفهوم أنه لا يمكنها السفر".

وتابعت "بالطبع نتمنى لها الكثير من التوفيق في الفترة المتبقية من حملها ونأمل أن نراها العام المقبل".

ويبدو النجم الصربي الخارق نوفاك ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً لمعادلة الرقم القياسي لفيدرر في ويمبلدون وتحقيق لقبه الرابع والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

© 2023 AFP