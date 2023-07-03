جائزة النمسا الكبرى: ساينس وهاميلتون بين 8 سائقين طالتهم عقوبات متأخرة

سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) – قرّر حكام سباقات فورمولا واحد تخفيض مراكز ثمانية سائقين بينهم الإسباني كارلوس ساينس والبريطاني لويس هاميلتون، بعدما وجدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أن هؤلاء ارتكبوا انتهاكات لحدود المسار في سباق جائزة النمسا الكبرى.

© فلاديمير سيميشيك / ا ف ب/AFP

سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس من بين ثمانية سائقين طالتهم عقوبة لانتهاك حدود المسار في جائزة النمسا الكبرى بالفورمولا واحد

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وفي سباق مُنهك شهد دخول سيارات الأمان، وجد الحكام أن السائقين خرجوا عن المسار في بعض الانتهاكات.

وأشارت مذكرة من الاتحاد الدولي للسياراة (فيا) إلى أن هناك أكثر من 1200 انتهاك محتمل لحدود المسار في السباق.

ووسط حالة الارتباك هذه، قدّم فريق أستون مارتن احتجاجاً بعد السباق.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، وبعد التحقق من المجموع، أقدم الحكام على معاقبة ثمانية سائقين.

وقالوا في بيان إن "فحصاً لقائمة توقيتات اللفات المحذوفة (...) كشف أن عدداً من انتهاكات حدود المسار لم تُحل من قبل إلى الحكام من أجل عقوبة محتملة".

وأضاف البيان أنه "تقرر أن بعض تلك المخالفات تستوجب عقوبة لم تطبّق من قبل".

وتبيّن أن خمسة سائقين في مراكز إحراز النقاط قد ارتكبوا خرقاً واحداً، وأضيفت 10 ثوانٍ إلى أوقاتهم.

وانخفض ترتيب ساينس (فيراري)، صاحب المركز الأعلى في الترتيب الذي طالته العقوبة، من المركز الرابع إلى السادس. وبالتالي تقدم كل من البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) والإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) مركزاً.

وتراجع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من المركز السابع إلى الثامن مبادلاً المراكز مع زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وانتقل الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) من المركز التاسع إلى العاشر، فيما عوقب التايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس) لكنه بقي في المركز الحادي عشر خارج مراكز إحراز النقاط.

وتراجع الفرنسي إستيبان أوكون الذي راكم أربع عقوبات لما مجموعه 40 ثانية أضيفت إلى وقته، مركزين ليحلّ في الرابع عشر، فيما تحصّل الهولندي نيك دي فريس (ألفاتاوري) على عقوبتين لمدة 15 ثانية وزميله الياباني يوكي تسونودا على واحدة لمدة 5 ثوان، ليتراجع إلى المركز التاسع عشر والأخير بين السائقين الذين أنهوا السباق.

© 2023 AFP