أوسيمهن يقترب من توقيع عقد جديد مع نابولي (تقارير)

روما (أ ف ب) – اقترب نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 1990، من توقيع عقد جديد مع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن في ظل عدم رغبة أي نادٍ بالوصول الى المبلغ الذي يطالب به النادي الجنوبي، وذلك وفق التقارير المحلية.

© ألبرتو بيتسولي / ا ف ب

النيجري فيكتور أوسيمهن مهاجم نابولي يرتدي قناعًا مصنوعًا من الكربون بعد تعرضه لإصابة قوية في الوجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

وأفاد موقع "فوتبول-إيطاليا" المتخصص بأخبار كرة القدم الإيطالية أن النادي الجنوبي عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماعه الثاني مع وكيل أعمال اللاعب روبرتو كاليندا، وأن الطرفين اقتربا من التوصل لاتفاق يتضمن تحسين راتب ابن الـ24 عاماً، على أن يشمل العقد الجديد بنداً جزائياً.

لكن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما من أجل حسم المسألة بحسب الموقع، وذلك لأنهما واثقان من أن اللاعب لن يرحل هذا الصيف مع النادي المرتبط به أصلاً حتى 2025.

ويدين نابولي بالكثير للهداف النيجيري بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادته الى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفاً في 32 مباراة خاضها في "سيري أ" الموسم المنصرم.

ولا يبدو أن أياً من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الذي يدافع عن ألوان نابولي منذ 2020، مستعد لدفع مبلغ الـ120 مليون يورو الذي يطالب به النادي الجنوبي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الإثنين أن مواطنها باريس سان جرمان تخلى عن مسعاه لضم أوسيمهن هذا الصيف وسيصب تركيزه الآن على التعاقد مع مواطنه راندال كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي ظل عدم قدرته على دفع مبلغ الستين مليون يورو الذي يطالب به أتالانتا الإيطالي من أجل التخلي عن مهاجمه الدنماركي الشاب راسموس هويلوند (20 عاماً)، يبدو من المستبعد جداً أن يحقق مانشستر يونايتد الإنكليزي رغبته بضم أوسيمهن وأن يدفع المبلغ الذي يطالب به نابولي.

© 2023 AFP