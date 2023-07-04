إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم

ود مدني (السودان) (أ ف ب) – أسقطت طائرة حربية الثلاثاء في الخرطوم حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 نيسان/ابريل.

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سودانيون فارون من أعمال العنف يصلون إلى القضارف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه في شرق السودان في 3 تموز/يوليو 2023

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وقال شاهد في شمال الخرطوم "رأينا طيارين يهبطون بالمظللات فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط".

وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو لفرانس برس إسقاط طائرة للجيش.

وأكدت هذه القوات في بيان أنها "أوقفت الطيار بعد هبوطه" واتهمت كذلك الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بارتكاب "مجازر بشعة" في الخرطوم.

وقال أحد سكان أم درمان (شمال الخرطوم) الثلاثاء إن "مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة".

وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا "طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون" الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه هذا الاسبوع.

وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.

وقال شاهد إن الجيش "أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية" على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة.

,اضاف آخر أن منازل دمرت ونقل مدنيون الى واحد من المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في الخرطوم.

وبسبب المعارك، يعاني السودانيون منذ ما يزيد على شهرين ونصف من نقص في الغذاء والدوء ومن انقطاعات طويلة للمياه والكهرباء.

© 2023 AFP