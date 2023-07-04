بطولة إنكلترا: ماونت يؤكد رحيله عن تشلسي

لندن (أ ف ب) – أكد مايسون ماونت الثلاثاء أنه سيغادر تشلسي هذا الصيف، في خضم تقارير إعلامية ذكرت أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق لضمّ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي.

© إينا فاسبندر / ا ف ب/AFP/ارشيف

شارك مايسون ماونت في 195 مباراة مع تشلسي في مختلف المسابقات

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وقال ماونت في رسالة وداع لجماهير تشلسي عبر حسابه على إنستاغرام "نظراً إلى التكهنات خلال الأشهر الستة الماضية، قد لا يكون هذا مفاجئاً لكم، لكنه لا يسهّل إبلاغكم بأنني اتخذت قراراً بمغادرة تشلسي".

وأضاف "أشعر أنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذلك أردت أن أخبركم مباشرة عن مدى امتناني لكل دعمكم على مدار الـ18 عاماً الماضية".

وتابع "أعرف أن بعضكم لن يكون سعيداً بقراري، لكن هذا هو المناسب لي في هذه اللحظة من مسيرتي. انضممت إلى تشلسي عندما كنت في السادسة من عمري وقد مررنا بالكثير معاً".

وبحسب التقارير، فإن يونايتد سيدفع 55 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار) مقابل ماونت، مع خمسة ملايين إضافية من المكافآت تعتمد على أداء ونجاح اللاعب في أولد ترافورد.

وسيوقع ماونت (24 عاماً) الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة خمس سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

وتخرّج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسماً معاراً إلى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الأولى مع تشلسي في آب/أغسطس 2019 وسيغادر الفريق بعدما لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفاً مع 22 تمريرة حاسمة.

حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للاندية.

دولياً، خاض 36 مباراة مع المنتخب الانكليزي وبدأ أساسياً في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

أحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي، مع تراجع مستواه ومعاناته من الإصابات، علماً أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

© 2023 AFP