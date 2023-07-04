بطولة ويمبلدون: تتويج الملك فيدرر في المقصورة الملكية

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – في أوّل ظهور له في ويمبلدون كلاعب معتزل، حظي النجم روجيه فيدرر باستقبال ملكي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الثلاثاء: كُرّم السويسري في المقصورة الملكية حيث جلس بجانب أميرة ويلز في الملعب الرئيس.

© ادريان دنيس / ا ف ب

السويسري روجيه فيدرر في المقصورة الملكية للملعب الرئيس في ويمبلدون إلى جانب زوجته ميكا (يمين) وأميرة ويلز كيت (يسار) في 4 تموز/يوليو 2023 في لندن

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وصلت الأميرة كيت مرتدية سترة خضراء لحضور عرض فيلم قصير يروي مآثر فيدرر في البطولة العشبية.

ورافق دخول فيدرر المقصورة تصفيق حار ليتمركز إلى يسار أميرة ويلز التي وضعت حداً للتصفيق اللامتناهي عبر جلوسها، داعية نجم الملاعب السابق للقيام بالمثل.

دخلت بعدها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب لتخوض مواجهتها مع الأميركية شيلبي رودجرز.

وابتعد فيدرر (41 عاماً) عن كرة المضرب منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، إلى جاني غريمه وصديقه الإسباني رافايل نادال، لكنه تكرّم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.

اصبح أول لاعب يحرز لقب 20 بطولة كبرى عام 2018 في أستراليا، وهو يحمل الرقم القياسي في ويمبلدون مع ثمانية ألقاب بين 2003 و2017، وقد ينضمّ اليه هذه السنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح لتحقيق لقبه الرابع والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وتملك الأميركية مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي المطلق في ويمبلدون مع تسعة ألقاب.

وتعود المباراة الأخيرة لفيدرر (41 عاماً) إلى ربع نهائي ويمبلدون 2021، عندما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش بثلاث مجموعات آخرها بنتيجة ساحقة 0-6.

© 2023 AFP