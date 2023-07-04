تمديد ولاية ينس ستولتنبرغ سنة إضافية كأمين عام لحلف شمال الاطلسي

بروكسل (أ ف ب) – مدد أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثاء ولاية الأمين العام النروجي ينس ستولتنبرغ لسنة إضافية في غياب التوافق على شخصية تخلفه وفي ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

© كنزو تريويار / ا ف ب/AFP

الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في 3 نيسان/ابريل 2023.

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يأتي الاعلان قبل أسبوع من قمة الحلف في ليتوانيا والتي سيطغى عليه رد الحلف العسكري الغربي على الحرب ومساعي أوكرانيا للانضمام الى صفوفه.

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة "تشرفت بقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي كأمين عام حتى تشرين الأول/اكتوبر 2024".

وأضاف "لقد ضمنت الروابط عبر الأطلسي بين أوروبا وأميركا الشمالية حريتنا وأمننا منذ حوالى 75 سنة وفي عالم أكثر خطورة، تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

هذا التمديد الذي كان منتظرا منذ عدة أسابيع بسبب عدم التوافق على اسم خليفة ستولتنبرغ، تمت المصادقة عليه خلال اجتماع لسفراء الدول الإحدى والثلاثين الاعضاء في الحلف في مقر المنظمة في بروكسل.

ورئيس الوزراء النروجي السابق (64 عاما) الذي عين في 1 تشرين الاول/أكتوبر 2014 لولاية من أربع سنوات، تولى منصب الامين العام للحلف لولايتين كاملتين ثم تم التمديد له لسنة في 2022 اثر غزو اوكرانيا.

وكان بين المرشحين لهذا المنصب رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس وقد خرجا من المنافسة في الاونة الاخيرة.

بدت فريدريكسن وكأنها تلبي متطلبات بعض الحلفاء الأوروبيين كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

لكن الدول الاعضاء على الضفة الشرقية للحلف ارادوا شخصية من منطقتهم لتولي هذا المنصب للتأكيد على موقف مشدد أكثر حيال روسيا.

طرح البريطاني والاس ترشيحه لكن العديد من الدول الأعضاء أرادت رئيس دولة سابقًا أو رئيس حكومة سابقًا لتولي هذا المنصب فيما شددت فرنسا على شخصية من دولة تنتمي الى الاتحاد الاوروبي.

وبعد الإعلان عن تمديد ولاية الامين العام للاطلسي، سارع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى الإشادة "بالقيادة القوية" لستولتنبرغ.

مسألة الانضمام

حظي الأمين العام للحلف الاطلسي بإشادات على قيادته الهادئة للحلف في وقت اندلع فيه اكبر نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا أعاد تنشيط الحلف.

وتضمن ذلك الحفاظ على دعم قوي لكييف مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تطور الحرب الى نزاع نووي محتمل بين حلف الأطلسي وروسيا.

وخلال قمة فيلينوس في 11 و 12 تموز/يوليو سيكون على ستولتنبرغ ان يتوخى الحذر الشديد مع سعيه الى سد الثغرات بين مطلب كييف بالانضمام وتردد الولايات المتحدة في تحديد جدول زمني واضح لهذه العملية.

وإذا كانت العضوية مستبعدة طالما ان الهجوم العسكري الروسي مستمر، فان كييف تريد ضمانات للمستقبل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الاخيرة "نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف أنّ "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا".

سيوقع قادة الاطلسي أيضا على خطط دفاعية جديدة وأهداف إنفاق بينما يخضع التحالف لأكبر إصلاح شامل منذ جيل في مواجهة غزو موسكو لأوكرانيا.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زعزعة الأمن في أوروبا وإعادة خلط الاوراق ما دفع بفنلندا والسويد الى السعي للانضمام الى الحلف. تنص المادة 5 في الحلف على ان أي هجوم على دولة عضو "سيعتبر هجوما على كل الأعضاء" في الحلف.

بعد ثلاثة عقود من عدم الانحياز العسكري، أصبحت فنلندا التي تتشارك بحدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، الدولة العضو الحادية والثلاثين في الحلف.

ومصير السويد لا يزال يواجه اعتراضات من تركيا والمجر.

وسيحاول ستولتنبرغ أيضا اقناع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتخلي عن اعتراضاته على انضمام السويد.

شدد ستولتنبرغ على انه لم يسع لتمديد ولايته لكنه ترك الباب مفتوحا للحلفاء لكي يطلبوا منه البقاء في منصبه.

وهذا التمديد سيؤدي الى بقاء ستولتنبرغ في منصب الأمين العام حتى انعقاد قمة واشنطن في تموز/يوليو 2024 لاحياء الذكرى ال75 لتأسيس الحلف.

© 2023 AFP