طواف فرنسا: فوز ثان توالياً للبلجيكي فيليبسن في المرحلة الرابعة

Nogaro (فرنسا) (أ ف ب) – حقق البلجيكي ياسبر فيليبسين فوزه الثاني توالياً بإحرازه المرحلة الرابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الثلاثاء، لتفوقه في سباق السرعة (سبرينت) على حلبة نوغارو لسباقات السيارات.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب/AFP

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ورغم ذلك، احتفظ البريطاني آدم ييتس بالقميص الأصفر في الصدارة، بعد يوم غير موفّق للدرّاج عشية المرحلة الجبلية الأولى في جبال البرانس.

وعلى غرار اليوم المرحلة السابقة في بايون، أكمل الأسترالي كاليب إيوان والألماني فيل باوهاوس عقد منصة التتويج، فيما حلّ الفرنسي بريان كوكار في المركز الرابع.

وشهدت المرحلة الختامية على حلبة نوغارو ثلاثة حوادث، أدت إلى خروج الهولندي فابيو جاكوبسن، أحد المنافسين الرئيسيين لفيليبسن.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1- البلجيكي ياسبر فيليبسن 4.25.28 ساعات

2- الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

3- الألماني فيل باوهاوس التوقيت ذاته

4- الفرنسي ريان كوكار التوقيت ذاته

5- البريطاني مارك كافنديش التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- البريطاني آدم ييتس 18.18.01 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 6 ثوان

3- البريطاني سايمون ييتس بفارق 6 ث

4- الفرنسي فيكتور لافاي بفارق 12 ث

5- البلجيكي فاوت فات أيرت بفارق 16 ث

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