مفوّض حقوق الإنسان الأممي يدعو لوقف العنف في إسرائيل والضفة الغربية

جنيف (سويسرا) (أ ف ب) – شجب مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فولكر تورك الثلاثاء دوامة العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مشدّداً على "وجوب أن يتوقّف القتل".

© جعفر أشتية / ا ف ب/ا ف ب

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وقال تورك في بيان إنّ "العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تلّ أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيداً من العنف".

وأضاف "يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات".

وأدّى هجوم نفّذه فلسطيني في تلّ أبيب الثلاثاء إلى إصابة سبعة أشخاص دهساً أو طعناً قبل مقتل المنفذ، في اليوم الثاني لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ نحو عشرين عامًا في الضفة الغربية المحتلة.

وأشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في غزة "بالعملية البطولية والنوعية" التي رأتا فيها ردّ فعل طبيعيًا على "جرائم الاحتلال في جنين" حيث قتل الجيش الاسرائيلي الإثنين عشرة فلسطينيين وأصاب نحو مئة بجروح، عشرون منهم إصاباتهم خطرة، في عملية قال إن هدفها "القضاء على السلاح والمسلحين" فيها.

وقال تورك إنّ حجم عملية جنين، بما في ذلك اللجوء المتكرّر للغارات الجوية كما وتدمير المملتكات، يطرح تساؤلات جدية حول التقيّد بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ بعضاً من الوسائل المعتمدة والأسلحة المستخدمة "مرتبطة بشكل عام بشنّ أعمال عدائية في نزاع مسلّح، وليس بإنفاذ القانون".

وأضاف أنّ "استخدام الغارات الجوية غير متوافق مع القواعد المطبّقة على صعيد تنفيذ عمليات إنفاذ القانون. في سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن ضربات جوية كتلك إلى القتل العمد".

وقال تورك إنّ القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عليها أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق باستخدام القوة.

وشدّد على أن "هذه المعايير لا تتغيّر لمجرّد أن الهدف المعلن هو +مكافحة الإرهاب+".

وأشار إلى أنّ إسرائيل بصفتها سلطة احتلال عليها أن تحرص على أن تكون كل العمليات مخططاً لها ومدارة بشكل يحدّ من استخدام القوة، وخصوصاً القوة الفتاكة.

سيارات إسعاف

كما دعا المفوّض الأممي إسرائيل إلى "أن تحرص أيضاً على تمكين كلّ المصابين من الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب".

وأتى بيان تورك بعيد مناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القوات الإسرائيلية "ضمان وصول سكان جنين دون عوائق إلى الخدمات الصحية والسكن والغذاء والماء".

وشدّدت اللجنة الدولية على أنّه "يجب أن يتمكّن المسعفون وعناصر الإنقاذ من الوصول بحرية إلى الجرحى لتقديم الرعاية الطارئة لهم دون تعريض حياتهم للخطر".

واشارت معلومات أوردها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة في جنيف الثلاثاء إلى أنّ مياه الشرب لا تصل إلى معظم مخيم جنين، وفي تقديرات أولية فإن الأمر نفسه يسري على الكهرباء. كما تضرّرت مرافق صحّية في المخيّم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية فانيسا هوغينين "نطالب بالوصول إلى الجرحى والمتضررين في مخيم جنين للاجئين".

ويحدّ تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، من وصول الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت جوفانا أرسينيفيتش، مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود في جنين، في بيان إنّ "المستشفى الذي نعالج فيه المرضى استهدف بقنابل الغاز المسيل للدموع. يجب احترام البنى الطبية وسيارات الإسعاف والمرضى".

© 2023 AFP