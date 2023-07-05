أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي اعتباراً من كوبا أميركا 2024 (مصدر)

ساو باولو (أ ف ب) – سيتولى المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي مهمة الاشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم اعتباراً من بطولة كوبا أميركا 2024، وذلك وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة وكالة فرانس برس الثلاثاء.

© اولي سكارف / اف ب

المدرب الايطالي لريال مدريد الاسباني كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي في مانشستر عشية مواجهة مانشستر سيتي في اياب نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في 16 أيار/مايو 2023.

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وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب دائم.

وسيكمل أنشيلوتي (64 عاماً) العام المتبقي على عقده مع ريال مدريد الإسباني قبل تولي مهمة الاشراف على "سيليساو" وقيادته في كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2024.

ويعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحاً في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، إضافة الى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي (2004 مع ميلان) والإنكليزي (2010 مع تشلسي) والإسباني (2022 مع ريال) والفرنسي (2013 مع باريس سان جرمان) والألماني (2017 مع بايرن ميونيخ).

وسيحل أنشيلوتي بدلاً من تيتي الذي كان مدرباً للمنتخب في مونديال قطر نهاية العام الماضي قبل أن يرحل بعد خروج "سيليساو" من ربع النهائي على يد كرواتيا، تاركاً المهمة موقتاً لرامون مينيزيس.

وأصدر الاتحاد البرازيلي الثلاثاء بياناً قال فيه إن دينيز سيكون مسؤولا عن الفريق للعام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد إدينالدو رودريغيز في بيان عبر الفيديو "سيقود فرناندو دينيز المنتخب البرازيلي لمدة عام وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك بكفاءة كبيرة، كما فعل دائماً خلال مسيرته الاحترافية".

وبدوره، قال دينيز "إنه حلم وشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني".

وسيتولى ابن الـ49 عاماً تدريب المنتخب في ست من مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بما في ذلك مواجهة كل من الأرجنتين والأوروغواي.

وتبدأ البرازيل مشوارها في التصفيات في أيلول/سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام البيرو.

© 2023 AFP