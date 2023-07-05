العملية الإسرائيلية في جنين "انتهت رسميا" (الجيش الإسرائيلي)

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء انتهاء عملية واسعة كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

© جعفر اشتيه / اف ب

إطارات ونفايات مشتعلة في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة في اليوم الأول للعملية الإسرائيلية في 3 تموز/يوليو 2023

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وأفادت ناطقة باسم الجيش وكالة فرانس برس "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

وكان الجيش الإسرائيلي باشر فجر الاثنين أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدما مئات الجنود وموجها ضربات بمسيّرات ومستخدما جرافات عسكرية.

وباشرت القوات الإسرائيلية انسحابها من منطقة جنين مساء الثلاثاء على ما أفاد ناطق عسكري وكالة فرانس برس.

وشنت أسرائيل بعد ذلك غارات جوية على قطاع غزة بعدما اعترضت خمسة صواريخ أطلقت باتجاه أراضيها من القطاع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن الغارة استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة من دون وقع إصابات.

خلال العملية في مخيم جنين للاجئين قال الجيش الإسرائيلي إنه كشف مخابئ ومخازن أسلحة ونفقا تحت الأرض يستخدم لتخزين المتفجرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا.

في المقابل، اكد الجيش الإسرائيلي مقتل احد جنوده "برصاص حي" مساء الثلاثاء في العملية.

© 2023 AFP