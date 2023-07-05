بطولة البرتغال: دي ماريا يعود الى بنفيكا بعد 13 عامًا

لشبونة (أ ف ب) – أعلن نادي بنفيكا بطل البرتغال الاربعاء عودة الارجنتيني الدولي أنخل دي ماريا بصفقة حرة الى صفوفه، بعد 13 عامًا من رحيله.

© ميغيل ريوبا / ا ف ب

الارجنتيني أنخل دي ماريا بقميص بنفيكا البرتغالي خلال مباراة في الدوري المحلي ضد ليشوش في 27 شباط/فبراير 2009

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وجاء في بيان مقتضب على موقع النادي "وقّع أنخل دي ماريا عقدًا مع بنفيكا وسيكون إضافة جديدة للفريق الذي يقوده روجر شميدت" المدرب الالماني.

ويصل لاعب الجناح بطل مونديال قطر 2022 بصفقة حرة من يوفنتوس بعد أن انتهى عقده مع النادي الايطالي الذي لعب موسمًا واحدًا في صفوفه، بعد أن انضم إليه كلاعب حر أيضًا من باريس سان جرمان الفرنسي صيف العام الماضي.

وأطلق دي ماريا (35 عامًا) مسيرته الاوروبية من بنفيكا تحديدًا بعد أن انضم اليه في العام 2007 قادمًا من روساريو سنترال.

خاض معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الاسباني حيث أمضى أربع سنوات وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014.

حط رحاله في السنة ذاتها في مانشستر يونايتد الانكليزي لكن موسمه لم يكن ناجحًا لينتقل في التالي الى سان جرمان ويمضي معه سبعة مواسم محققًا لقب الدوري المحلي خمس مرات.

وصل صيف العام الماضي بصفقة حرة الى يوفنتوس وخاض معه 40 مباراة مسجلا 8 أهداف ولكنه غادر من دون تحقيق أي لقب.

تم تداول اسمه بين اللاعبين المستهدفين من الدوري السعودي للانضمام الى العديد من النجوم هناك أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم.

لعب دورًا رئيسًا في نهائي مونديال قطر وفي معاونة القائد ليونيل ميسي من الناحية الهجومية. لم تكن مشاركته متوقعة في التشكيلة الأساسية للنهائي ضد فرنسا على استاد لوسيل: حصد ركلة جزاء ترجمها ميسي في الدقيقة 23، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 36، قبل أن تحسم الارجنتين اللقب بركلات الترجيح.

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