بطولة ويمبلدون: شفيونتيك الى الدور الثالث والامطار تزعزع الجدول

لندن (أ ف ب) – بلغت البولندية ايغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، الاربعاء في يوم استمرت فيه الامطار بزعزعة جدول المباريات.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ضد الاسبانية سارا سوريبيس تورمو في 5 تموز/يوليو 2023

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وتغلبت شفيونتيك على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو بسهولة 6-2، 6-0.

وقبل انطلاق منافسات الاربعاء، كانت هناك 35 مباراة لم تُستكمل من الدور الاول و87 بالمجمل مقرر إقامتها بسبب الطقس الماطر الذي رافق انطلاق البطولة الاثنين.

ومع انطلاق المنافسات، شهدت مباراتين اقتحام مجموعة من الناشطين البيئيين أرض الملعب قبل أن يخرج رجال الامن المتظاهرين.

ولم تتجاوز شفيونتيك، حاملة لقب رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، الدور الرابع أبدًا في ويمبلدون، ولكنها خسرت ستة أشواط فقط في مباراتين حتى الآن في بطولة هذا العام.

تلتقي تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش او الفرنسية ديان باري.

وخرجت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة ثامنة عالميًا، من الدور الاول، بسقوطها امام الاوكرانية مارتا كوستيوك 6-0، 5-7، 2-6 في مباراة توقفت مرتين بسبب المطر.

لدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثًا عالميًا، الى الدور الثاني بفوزه على البريطاني آرثر فيري 7-5، 6-4، 6-3.

ويعود مدفيديف الى نادي عموم إنكلترا بعد غياب العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وتغلب الاميركي تايلور فريتز المصنف تاسعًا في مباراة ماراتونية بدأت الاثنين على الالماني يانيك هافمان 6-4، 2-6، 4-6، 7-5، 6-3.

كما أطاح الاميركي فرانسيس تيافو، المصنف عاشرًا الذي وصل الى ثمن النهائي العام الماضي، بالصيني وو ييبينغ.

© 2023 AFP