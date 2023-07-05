تباطؤ التضخم في تركيا في حزيران/يونيو

اسطنبول (أ ف ب) – تباطأ التضخم في تركيا في حزيران/يونيو مسجلا 38,2 % بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء.

© ياسين أكغول / ا ف ب/ارشيف

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وبمعدل شهري بلغ ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية، 3,9 %.

وكان التضخم تراجع في أيار/مايو إلى ما دون 40 % للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر. لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في تموز/يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 % من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية أيار/مايو.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6 % في الأشهر ال12 المنصرمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اعيد انتخابه في أيار/مايو، إنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

وكان معدل التضخم تجاوز 85 % في الخريف قبل أان يتباطأ شهرا بعد آخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي نهاية حزيران/يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8,5 % إلى 15 % متخليا للمرة الأولى في غضون سنتين، عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تتخذ بدفع من الرئيس إردوغان.

© 2023 AFP