سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع غالتييه من أجل رحيله (مصدر)

باريس (أ ف ب) – أسفرت المفاوضات بين نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم وكريستوف غالتييه عن اتفاق الأربعاء بشأن شروط مغادرة المدرب قبل عام من انتهاء عقده، وذلك وفق ما علمت فرانس برس من مصدر مطلع على المفاوضات.

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ويغادر المدرب السابق لسانت إتيان وليل ونيس العاصمة بعد موسم واحد فقط مع النادي الباريسي، وذلك نتيجة الفشل القاري والاكتفاء بإحراز لقب الدوري المحلي.

ومن المتوقع أن يعلن سان جرمان في وقت لاحق الأربعاء عن اسم المدرب الجديد المرشح أن يكون الإسباني لويس إنريكي.

وهذه المرة الأولى منذ انتقال ملكية سان جرمان للقطريين عام 2011 التي يقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

ويغادر ابن الـ56 عاماً نادي العاصمة في ظروف سوداوية، إذ أوقف مع نجله جون فالوفيتش-غالتييه نهاية الشهر الماضي من قبل الشرطة القضائية وستتم محاكمته في كانون الأول/ديسمبر بسبب تصريحات تمييزية مزعومة أدلى بها عندما كان يدرب نيس.

وفُتح تحقيق أوّلي في هذه القضية في نيسان/أبريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه عندما كان مدرباً لنيس في موسم 2021-2022.

وواجه غالتييه جدلاً كبيراً منذ منتصف نيسان/ابريل الماضي عندما نشر الصحافي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو سبورتس رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه زعم فيه أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه "+ثم أجاب بأنه كان عليّ أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق+ و+حدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحاً أيضاً أنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان+".

تم إرسال هذه الرسالة في نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية والمعادية للإسلام كجزء من بناء الفريق أو إدارته.

ونفى غالتييه في بيان نشره باريس سان جرمان إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حيتها في هذا الصدد إنه "صُدم بشدة".

وكان رحيل غالتييه عن سان جرمان محسوماً بعدما أبلغته الإدارة مطلع الشهر الماضي بأنه لن يواصل قيادته للنادي للموسم الثاني على الرغم من فوزه باللقب الحادي عشر للبطولة الفرنسية.

وشهد المدافع السابق على وجه الخصوص في صفوف أولمبيك مرسيليا حيث ولد وتكوَّن، وبعد تدريبه سانت إتيان، نجاحاً في مسيرته التدريبية في ليل عندما قاده إلى لقب بطل فرنسا في عام 2021.

في الموسم التالي، قاد نيس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا قبل أن ينضم الى نادي العاصمة في تموز/يوليو 2022 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن المشوار كان قصيراً بسبب اخفاق الفريق في مسابقتي دوري الأبطال والكأس المحلية اللتين ودعهما من ثمن النهائي.

الي-ايبا/ا ح/ع ش

© 2023 AFP