طواف فرنسا: هيندلي يفوز بالمرحلة الخامسة ويخطف صدارة الترتيب

Laruns (فرنسا) (أ ف ب) – تجاوز الاسترالي جاي هيندلي خط النهاية في المركز الاول في المرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الاربعاء، ليخطف صدارة الترتيب العام.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب

الاسترالي جاي هيندلي يفوز بالمركز الاول في المرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 5 تموز/يوليو 2023

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وتقدم هيندلي على الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب الذي فاز بمعركة تكتيكية مع السلوفيني تادي بوغاتشار وبات يتقدم عليه بفارق 53 ثانية في الترتيب العام.

هيندلي، الفائز بطواف إيطاليا عام 2022، تفوق على منافسيه في منقطة "كول دو ماري بلان" ليبتعد في صدارة القميص الأصفر.

أنهى المرحلة التي امتدت 162.7 كلم بفارق 32 ثانية عن الايطالي جوليو تشيكوني والنمسوي فيليكس غال.

قال بعد الفوز " أنا هنا من أجل أن أفوز باللقب والهدف كان الابتعاد قدر المستطاع عن الآخرين".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1- الاسترالي جاي هيندلي 3:57.07 ساعات

2- الايطالي جوليو تشيكوني بفارق 32 ثانية

3- النمسوي فيليكس غال بفارق 32 ث

4- الالماني ايمانويل بوخمان بفارق 32 ث

5- الدنماري يوناس فينغيغارد بفارق 34 ث

- الترتيب العام:

1- الاسترالي جاي هيندلي 22:15.12 ساعة

2- الدنماري يوناس فينغيغارد بفارق 47 ثانية

3- الايطالي جوليو تشيكوني بفارق 1:03 دقيقة

4- الالماني ايمانويل بوخمان بفارق 1:11 دقيقة

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:34 دقيقة

© 2023 AFP