غروسي يلتقي سكان فوكوشيما قبل تصريف مياه المحطة المتضررة

إيواكي (اليابان) (أ ف ب) – التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود حالياً في اليابان، بسكان من فوكوشيما الأربعاء، في محاولة لطمأنتهم بشأن تصريف المياه من المحطة النووية التي تضررت جراء زلزال.

© شارلي تريبالو / ا ف ب

مباني المفاعل 3(ز) و4(ج) وخزانات المياه الملوثة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في 5 آذار/مارس 2022 في أوكوما في اليابان

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وبموازاة ذلك، أكدت كوريا الجنوبية التي سيزورها غروسي قريباً أنها "تحترم" قرار الوكالة الذرية رغم المعارضة والاحتجاجات المتنامية في البلاد، في حين انتقدت الصين بشدة هذا الاجراء.

وافقت الوكالة على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1,33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها، قبل أن يصل الموقع الذي دمره زلزال تبعه تسونامي في 11 آذار/مارس 2011، إلى مرحلة التشبع.

واعتبر رئيس الوكالة الثلاثاء أن هذا المشروع "يفي بمعايير السلامة الدولية" وسيكون له "تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة".

وأعلنت اليابان أن التصريف سيبدأ هذا الصيف، دون أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل.

خلال اجتماع الأربعاء في إيواكي، البعيدة ستين كيلومتراً من المحطة، أقر رئيس الوكالة، رافايل غروسي، بوجود مخاوف بهذا الشأن.

قال أمام السكان والمسؤولين إن "كل هذه الرسوم البيانية والإحصاءات المعقدة شيء، لكن الواقع وواقع الناس وواقع الاقتصاد والمزاج الاجتماعي والتصورات يمكن أن تكون مختلفة".

تعتزم الحكومة تصريف هذه المياه في المحيط بعد معالجتها من خلال نظام يزيل العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، ثم يخفف المياه، وتستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود.

قال رئيس الاتحاد التعاوني للصيد في فوكوشيما تيتسو نوزاكي إن الحكومة اليابانية لم تراعِ مشاعر السكان المعارضين بشدة لهذا المشروع.

انتقادات حادة من بكين

وقال مخاطبًا غروسي "نحن، الصيادون لا يسعنا سوى الرد عاطفياً والتشدد في موقفنا".

ورد غروسي بأن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس "التستر" على أمر "سيء". واوضح أن ما يجري "ليس استثناء أو خطة غريبة وُضعت لتطبيقها هنا فقط وخداعكم".

وأضاف "أنها، كما أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممارسة عامة مقبولة وتُنفذ في الكثير من المواقع، في جميع أنحاء العالم".

وقال إنه لا يملك "عصا سحرية" لتهدئة المخاوف، لكنه أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفتح مكتبًا دائمًا لها في موقع فوكوشيما لمراقبة عملية التصريف.

تعارض الدول المجاورة مثل الصين هذا المشروع.

ومن المقرر أن يزور غروسي محطة فوكوشيما الأربعاء قبل ان يتوجه إلى دول مجاورة بينها كوريا الجنوبية.

واكدت سيول الاربعاء أنها "تحترم" الاجراء الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بارك كو يون، النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات، في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستعرض تحليلها لفحص الوكالة الدولية للطاقة الذرية النهائي بمجرد انتهاء التقييم المستقل الذي تجريه كوريا الجنوبية.

اعرب حوالي 80 بالمئة من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم في كوريا الجنوبية عن قلقهم، بحسب استبيان اصدره مركز غالوب كوريا مؤخراً.

أثار الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التهافت على شراء الملح في كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من أن يتلوث المحيط بالمياه التي سيتم تصريفها من فوكوشيما وبالتالي الملح المستخلص من مياه البحر.

واكدت الصين، من جانبها، أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مؤهل لاضفاء الشرعية على خطة اليابان بتصريف المياه في البحر".

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في بيان أن "اليابان قررت من جانب واحد صب مياه نفاياتها النووية في المحيط. إنها في الواقع تقلل من تكاليفها ومخاطرها بينما تجعل باقي العالم يتحمل المخاطر الحتمية جراء التلوث النووي".

وأضاف المصدر أن "التقرير يشير بوضوح إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا توصي اليابان باللجوء إلى حل التخلص من المياه في البحر، كما أنها لم توافق على حل التصريف في بحر اليابان" مطالباً بتقديم "تفسير" من اليابان "للمجتمع الدولي".

© 2023 AFP