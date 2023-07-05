فورمولا واحد: سباقان افتتاحيان يوم السبت في روزنامة قياسية من 24 سباقًا عام 2024

باريس (أ ف ب) – أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الاربعاء عن روزنامة العام 2024 التي ستتألف من 24 سباقًا قياسيًا، على أن تفتتح بسباقين يوم السبت في البحرين والسعودية، خلافًا ليوم الاحد التقليدي.

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وذكر المنطمون أن جائزتي البحرين والمملكة العربية السعودية ستقامان يومي السبت الثاني والتاسع من آذار/مارس، وذلك "من أجل التكيف مع شهر رمضان" الذي يبدأ في العاشر منه.

ونتيجة ذلك، ستقام ثلاثة سباقات يوم السبت في 2024، إذ سينضم السباقان العربيان الى جائزة لاس فيغاس التي ستستضيف هذا العام سباقًا ليليًا مساء السبت، سيكون الاول منذ 1985 لا يقام يوم الاحد التقليدي.

وكان من المقرر أن يتألف هذا العام من 24 سباقًا قياسيًا، لكن جائزة الصين الكبرى ألغيت في نيسان/أبريل بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19، فيما ألغي سباق ايميليا رومانيا الايطالي على حلبة ايمولا بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة.

يتواجد السباقان على روزنامة الموسم المقبل الذي يبدأ مطلع آذار/مار وينتهي في أبوظبي مطلع كانون الاول/ديسمبر.

تم الاحتفاظ بسباق بلجيكا على حلبة سبا فرانكورشان العريقة، والذي كان مهددًا بسبب إقامة أحداث ومنشآت جديدة أكثر ربحًا.

كما قام منظمو بطولة العالم بتغيير جدولة بعض السباقات من أجل "تأقلم أفضل للروزنامة، وتقليل الأعباء اللوجستية وجعل الموسم أكثر استدامة".

تم تقديم سباق اليابان الى نيسان/أبريل فيما عادت جائزة أذربيجان الى أيلول/سبتمبر، أما سباق قطر فبات ما قبل الاخير للموسم.

قال المنظمون إن هذه الروزنامة "تخلق تدفقًا أفضل للسباقات في مناطق معينة".

© 2023 AFP