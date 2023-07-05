مونديال السيدات: رئيس الاتحاد الإفريقي يتدخل لحل أزمة منتخب بلاده

جوهانسبرغ (أ ف ب) – قرر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الدخول على الخط لمحاولة حل الأزمة التي يتخبط بها منتخب بلاده جنوب إفريقيا قبل أيام معدودة من مشاركته في مونديال السيدات، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في اتحاد اللعبة في البلاد.

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موتسيبي خلال مؤتمر صحافي في الجزائر في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2022

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ومن المتوقع أن يعلن موتسيبي (61 عاماً) عن نتيجة الوساطة التي يجريها في جوهانسبرغ في وقت لاحق الأربعاء.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي "هذا الخلاف المتعلق بمنتخب السيدات مصدر إحراج كبير ليس فقط لجنوب إفريقيا، لكن لكل إفريقيا"، مضيفاً "كان لا بد من القيام بشيء ما، وبسرعة، لاسيما أنه من المقرر مغادرة بعض لاعبات جنوب إفريقيا إلى نيوزيلندا غداً (الأربعاء)".

وفي ظل عدم وفرة مقاعد درجة الأعمال في الطائرة، سيضطر الفريق والمدربون والمسؤولون للسفر إلى نيوزيلندا في مجموعتين يومي الأربعاء والخميس.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس، وستكون القارة الإفريقية ممثلة ببطلة القارة جنوب إفريقيا، المغرب، نيجيريا وزامبيا.

وساعد موتسيبي في حل المشكلة المتعلقة بالعقود التي قال أعضاء الفريق إنها لا تشمل مبلغ 30 ألف دولار الذي وعد به الاتحاد الدولي (فيفا) كلاً من اللاعبات الـ23 جراء مشاركتهن في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

وأدى ذلك إلى رفض اللاعبات المعنيات المشاركة في المباراة الاستعدادية ضد بوتسوانا والتي أقيمت الأحد بالقرب من جوهانسبرغ وخاضتها لاعبات من الدوريات الدنيا في البلاد، ما أدى الى الخسارة بخماسية نظيفة.

وتذرعت لاعبات المنتخب بأن أرضية الملعب لم تكن بالمستوى المطلوب ما يمكن أن يؤدي إلى إصابتهن وحرمانهن بالتالي من خوض المونديال.

كما تذمرن من اختيار بوتسوانا، المنتخب الذي يتخلف عن جنوب إفريقيا بفارق 96 مركزاً في التصنيف العالمي، لأنهن أردن خصماً أقوى من أجل التحضر بشكل أفضل للنهائيات العالمية.

وقبل مباراة الأزمة التي كانت الأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى نيوزيلندا لخوض منافسات المجموعة السابعة بجانب السويد وإيطاليا والأرجنتين، فازت جنوب إفريقيا على أوزبكستان، وتعادلت مع سلوفينيا وخسرت أمام البرازيل مرتين وأستراليا وصربيا في مباريات ودية.

وقالت المهاجمة جيرمين سيوبوسينوي للقناة العامة "أس أيه بي سي" إن الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة "قد يشعر أنه فعل ما يكفي لكن لدي رأي مختلف".

وأضافت نجمة مونتيري المكسيكي "لكن في نهاية المطاف أنا لاعبة ومهمتي هي المجيء الى هنا، اللعب ثم المغادرة".

وتخوض جنوب إفريقيا مباراة استعدادية أخيرة بعد الوصول الى نيوزيلندا تجمعها بكوستاريكا في 15 الشهر الحالي، قبل أن تبدأ مشوارها المونديالي بعدها بثمانية أيام ضد السويد وصيفة البطلة في ويلينغتون.

© 2023 AFP