15 قتيلا جراء أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين (إعلام رسمي)

بكين (أ ف ب) – قتل 15 شخصا وفقد أربعة آخرون إثر سقوط أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين على ما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأربعاء.

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منقذون صينيون في منطقة غمرتها الأمطار الغزيرة في تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، في 4 تموز/يوليو 2023

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ونقلت وكالة "شينخوا" (الصين الجديدة) الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار الغزيرة الأخيرة "أودت منذ الاثنين بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين حتى يوم الأربعاء".

وأتى تأكيد وقوع قتلى بعدما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الثلاثاء حالة الانذار متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

وأمر الرئيس الصيني شي جيبينغ أن "تولي السلطات على كل المستويات الأولوية لضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم".

وذكرت وكالة "شينخوا" أن شي "شدد على ضرورة أن يبادر المسؤولون على كل المستويات إلى مكافحة الفيضانات والعمل على تخفيف الخسائر".

وفي مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئيا الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

وفي إقليم سيشوان المجاور تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة، بالأمطار الطوفانية على ما أوردت الوكالة الثلاثاء.

وأشارت السلطات إلى إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع "حدوث فيضانات مباغتة في مناطق جبلية" و"سيول وحلية في بعض المناطق" خلال الأسبوع الراهن.

© 2023 AFP