أربعة قتلى في لفيف في ضربة على مبنى سكني

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس برد "ملموس" بعد ضربة صاروخية على مبنى سكني في لفيف بغرب أوكرانيا على بعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة.

© سيرغي سوبينسكي / ا ف ب/AFP

سيارة اسعاف عند مدخل محكمة في كييف في 5 تموز/يوليو 2023 اثر انباء عن وقوع انفجار.

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وقال زيلينسكي على تلغرام في رسالة مرفقة بشريط فيديو تظهر فيه عدة مبان متضررة جدا "سيكون هناك بالتأكيد رد على العدو. رد ملموس".

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني ايغور كليمنكو على تلغرام أنه إثر "هجوم بصاروخ روسي"، "قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون".

وأضاف ان عمليات الانقاذ ورفع الركام متواصلة موضحا ان "الطابقين الثالث والرابع من قسمين من المبنى قد دمرا".

من جهته كتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام "هذا أكبر هجوم على منشآت مدنية في لفيف منذ بدء الغزو على نطاق واسع".

وأفاد رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام نقلا عن القوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال الليل أطلقت "صواريخ معادية" باتجاه مناطق غرب اوكرانيا.

وأضاف أن "سلسلة انفجارات سمعت" بعد ذلك في لفيف.

من جانبه قال سادوفيي إن "الدمار هائل، اكثر من 50 شقة تضررت، وتعرض مبنى مكاتب لأضرار" وكذلك مبنى مدرسة ومساكن طلاب تابعة لجامعة البوليتكنينك في لفيف.

ركام

وقالت إحدى سكان المنطقة لإذاعة ليبرتي التي تمولها الولايات المتحدة "أدى الانفجار الأول إلى سقوط أواني الزهور عن حافة النافذة".

وأضافت أن "الانفجار الثاني دمر كل شيء. لم يبق شيء".

وسبق أن تعرضت لفيف الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، لهجمات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

في ليلة 19-20 حزيران/يونيو، أصيبت "منشأة حيوية" في لفيف في هجوم شنته طائرات مسيّرة كما أفاد الحاكم المحلي وقتل خمسة أشخاص في آذار/مارس في ضربة على حي سكني في فيليكا فيلتشانيتسيا في منطقة لفيف.

بطء الهجوم المضاد

على الصعيد العسكري، قال فولوديمير زيلينسكي إن بطء تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا أدى الى تأخير هجوم كييف المضاد ما أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة لا سيما عبر زرع ألغام.

وقال في أوديسا للصحافية إيرين بورنيت من محطة "سي إن إن" الأميركية في مقابلة بثت الاربعاء وصورت قبل أيام "كنت أرغب في أن يحدث هجومنا المضاد أبكر من ذلك بكثير".

وأضاف "أنا ممتن للولايات المتحدة (...) لكنني أبلغتهم وكذلك للأوروبيين بأننا نرغب أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت أبكر وأننا بحاجة الى كل الأسلحة وكل المعدات لذلك".

الاربعاء طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى كلّ المباني في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلّها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، بهدف "تأكيد غياب الألغام أو المتفجّرات في الموقع".

وكان الجيش الأوكراني حذّر في وقت سابق الثلاثاء من "احتمال التحضير لعملية استفزازية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة في المستقبل القريب".

وأشار إلى "أجسام أشبه بعبوات ناسفة وضعت على السقف الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع" في الموقع.

وفي الأسابيع الأخيرة، قام موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع بتفتيش مواقع مختلفة "من دون ملاحظة أيّ آثار لألغام أو متفجرات حتى الآن".

لكنّ الوكالة الأممية لم تتمكّن من الوصول إلى أسطح المباني التي تضمّ المفاعلين 3 و4 أو حتى مناطق معيّنة من نظام تبريد المحطة.

وكان الكرملين حذر من جهته من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني تكون "تداعياته كارثية" على المحطة النووية.

وفي موسكو، اتّهم مستشار وكالة روساتوم النووية الروسية رينات كارشا كييف بالتخطيط لاستخدام "أسلحة عالية الدقّة وبعيدة المدى" وأيضا مسيّرات.

وسيطر الجيش الروسي على محطة زابوريجيا في 4 آذار/مارس 2022، وقد استُهدفت بالنيران وانقطعت عن شبكة الكهرباء مرات عدة. وبحسب كييف، وضعت روسيا قوات وأسلحة في محيطها.

© 2023 AFP