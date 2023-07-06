"إن بي أيه": عملية جراحية لأنتيتوكونمبو في الركبة تثير الشك حول مشاركته في المونديال

ميامي (أ ف ب) – أعلن ميلووكي باكس بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين العام 2020 الأربعاء أن نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى، وبالتالي يحوم الشك حول مشاركته في نهائيات كأس العالم في آب/أغسطس المقبل.

نجم ميلووكي باكس الدولي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (يمين) يحاول مراوغة لاعب ميامي هيت هايوود هايسميث في مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الرابع من شباط/فبراير 2023

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وقال مدرب ميلووكي الجديد أدريان غريفين "خضع لعملية جراحية روتينية في ركبته اليسرى، وسارت الأمور على ما يرام"، معربا عن أمله في أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المعسكر التدريبي المقرر في أيلول/سبتمبر المقبل.

ويقام مونديال 2023 في الفترة من 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر المقبلين في الفيليبين وإندونيسيا واليابان.

وشكّك موقع "ذي أثلتيك" الأميركي نقلاً عن مصدر في الدوري الاميركي للمحترفين، في مشاركة أنتيتوكنمبو في المونديال، مشيراً إلى أنه خضع لعملية جراحية "لإزالة أجزاء من غضروف من ركبته اليسرى".

ويعتبر أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين، قائدا للمنتخب اليوناني الذي أوقعته قرعة المونديال في المجموعة الثالثة الى جانب نيوزيلندا والأردن والولايات المتحدة المرشحة لاستعادة اللقب الذي فجرت إسبانيا المفاجأة بالتتويج به في نسخة 2019.

وقتها، فرض أنتيتوكونبمو البالغ من العمر 28 عامًا، نفسه نجما في صفوف منتخب بلاده على الرغم من خروجه من دور المجموعات.

واختير أنتيتوكنمبو هدافا لبطولة أوروبا العام الماضي بمعدل 29.3 نقطة في كل مباراة حتى خروج اليونان من ثمن النهائي على يد جمهورية تشيكيا.

© 2023 AFP