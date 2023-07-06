إيران تقول إن قواتها حاولت اعتراض ناقلة نفط بعد اصطدام

طهران (أ ف ب) – أعلنت إيران الخميس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت إنها اصطدمت بسفينة إيرانية، بعد اتهام البحرية الاميركية لطهران بمحاولة احتجاز السفينة.

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خريطة تُظهر خليج عمان حيث حاولت البحرية الإيرانية احتجاز ناقلتي نفط بحسب البنتاغون

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وكانت القوات الأميركية اعلنت الأربعاء احباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

وصعّدت طهران تحرّكاتها ضدّ ناقلات نفط في المنطقة عقب تشديد الولايات المتّحدة عقوبات تطال صادرات إيران النفطية وقطاعات أخرى من اقتصادها.

ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية في إيران عن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية قولها إن ناقلة النفط "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية وتسببت بإصابات خطيرة لخمسة من أفراد طاقمها.

وبحسب البيان فإنه "بعد هذا الاصطدام واصلت ناقلة النفط ريتشموند فوياجر طريقها بغض النظر عن القواعد والانظمة البحرية الدولية".

وأكدت هيئة الموانئ والملاحة البحرية أن صاحب السفينة الإيرانية طلب "الحجز الفوري على الناقلة المخالفة بالرجوع إلى السلطات القضائية".

وذكرت إرنا أنه تم التعرف "صباح الأربعاء على ناقلة النفط المخالفة" وتجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الايرانية، مؤكدة أنها دخلت المياه الإقليمية لسلطنة عمان.

وأضافت الوكالة "تم ابلاغ سلطنة عمان الصديقة" بذلك، مشيرة أن القضية لملاحقة وتوقيف هذه الناقلة ما زالت مستمرة.

ومؤخّراً بادرت عُمان لترتيب محادثات غير مباشرة بين الجانبين يُعتقد أنّها ركّزت بشكل كبير على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم إيران.

وفي نيسان/أبريل احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه إقليمية.

في إحدى تلك الحالات، نفّذ كوماندوز من البحرية الإيرانية إنزالاً من طوافة على ظهر ناقلة النفط "أدفانتج سويت" التي كانت ترفع علم جزر مارشال.

وفي تمّوز/يوليو 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.

وفي 2021 أفرجت إيران عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها لأشهر في خضمّ خلاف على أرصدة إيرانية بمليارات الدولارات صادرتها سيول.

وفي أيار/مايو 2022 احتجزت إيران ناقلتي نفط يونانيتين بعد شهر من احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي كانت محملة بنفط خام إيراني قرب أثينا.

وأفرج عن الناقلتين في تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2023 AFP