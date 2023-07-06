بطولة ويمبلدون: ريباكينا الى الدور الثالث ورود يخرج من الثاني امام لاعب متواضع

لندن (أ ف ب) – بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على المخضرمة الفرنسية أليزيه كورنيه التي عانت من إصابة في المجموعة الثانية 6-2، 7-6 (7/2) الخميس، فيما ودّع النروجي كاسبر رود، الرابع عالميًا، من الدور الثاني بسقوطه ضد البريطاني ليام برودي المصنف 142 عالميًا والمشارك ببطاقة دعوة.

© غلين كيرك / ا ف ب

النروجي كاسبر رود خلال مباراته في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ضد البريطاني ليام برودي في 6 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

بدأت ريباكينا التي حققت اللقب العام الماضي على حساب التونسية أنس جابر المباراة بقوة كاسرة إرسال منافستها عند الفرصة الاولى قبل أن تكرر ذلك في الشوط الاخير لتحسم المجموعة الاولى بسهولة.

لكن الثانية جاءت مخالفة ولم تشهد أي كسر للإرسال.

في الشوط الحادي عشر عندما كانت النتيجة تشير الى 5-5 وبعد أن تعادلت اللاعبتان 11 مرة (ديوس)، انزلقت كورنيه وسقطت بقوة على العشب، وأمسكت وركها عن الجهة اليمنى وصرخت من الألم.

ذرفت الدموع وطلبت وقتًا مستقطعًا وعادت بعد أن وضعت الضمادات. حسمت ريباكينا الشوط أخيرًا بعد 27 دقيقة قبل أن تعادل كورنيه 6-6 وتفرض شوط كسر التعادل الذي حسمته الكازاخستانية المصنفة ثالثة عالميًا 7-2.

تلتقي تاليًا مع البريطانية كايتي بوتلر.

أما رود فسقط بخمس مجموعات وبنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 و3-6 و0-6.

واستمرت معاناة رود الذي خاض نهائي بطولة رولان غاروس منذ قرابة الشهر خسره ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على الاراضي العشبية التي لا يحبها، إذ رغم وصوله الى ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون الدور الثاني العام الماضي والحالي.

وكان النروجي ابن الـ24 عامًا بلغ العام الماضي نهائي كل من رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة، خسرهما ضد الاسبانيين رافايل نادال وكارلوس ألكاراس تواليًا.

وقال برودي (29 عامًا) بعد الفوز "عندما خلدت للنوم مساء أمس، قلت لنفسي ماذا سأقول إذا فزت بالمباراة، وها أنا هنا ولا أعرف ما أقول".

تابع "قلت لوالدتي هذا الصباح، وهي لا تحب مشاهدة المباريات، إنني فزت بـ80 ألف جنيه هذا الاسبوع (بعد الفوز بالدور الاول)، لذا بإمكانها أن ترتاح قليلا".

فافرينكا وزفيريف يعبران

وضرب السويسري المخضرم ستان فافرينكا موعدًا مع ديوكوفيتش حامل اللقب في النسخ الاربع الاخيرة في الدور الثالث بفوزه على الارجنتيني توماس مارتن إتشيفيري، فيما بلغ الالماني ألكسندر زفيريف الدور الثاني أخيرًا بعدما زعزعت الامطار انطلاق البطولة.

وتفوق فافرينكا على منافسه 6-3 و4-6 و6-4 و6-2 في ساعتين ونصف.

وتسببت الامطار مع مستهل البطولة في إرجاء وإلغاء عدد كبير من المباريات، ففي حين بلغ بعض اللاعبين الدور الثالث الاربعاء، على غرار ديوكوفيتش، يخوض المصنف أول عالميًا ألكاراس مباراته في الدور الثاني يوم الجمعة.

السويسري ستان فافرينكا يرد إحدى الكرات خلال مباراته مع الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في السادس من تموز/يوليو 2023 © أدريان دينيس / اف ب

نجح فافرينكا (38 عامًا) والمتوج بلقب بكل من البطولات الكبرى باستثناء ويمبلدون، في بلوغ الدور الثالث في لندن للمرة الاولى منذ 2015 عندما وصل الى ربع النهائي.

وقال عن المباراة المقبلة "سأستمتع (بالمباراة) إذا لم أُقتل. نوفاك بطل رائع. أنا سعيد بالحصول على فرصة لمواجهته على العشب قبل أن أنهي مسيرتي".

وفاز فافرينكا المصنف 88 عالميًا راهنًا والثالث سابقًا، على ديوكوفيتش ست مرات فقط في 26 مواجهة بينهما حتى الآن، علمًا أنها المرة الاولى التي سيتواجهان على الملاعب العشبية.

وحقق فافرينكا انتصارين من الستة على الصربي في مباراتين نهائيتين للغراند سلام: رولان غاروس 2015 والولايات المتحدة المفتوحة 2016.

كما بلغ زفيريف، المصنف 21 عالميًا راهنًا والثاني سابقًا، الدور الثاني بفوزه على الهولندي غيس بروفر 6-4، 7-6 (7-4) و7-6 (7-5).

وخاض الالماني أخيرًا مباراته في الدور الاول في اليوم الرابع من البطولة بسبب الاجواء الماطرة.

كما بلغ الروسي أندري روبليف المصنف سابعًا الدور الثالث على حساب مواطنه أصلان كاراتسيف 6-7 (4-7) و6-3 و6-4 و7-5.

وتأهل الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف العام 2021، الى الدور الثاني بعد أن استكمل الخميس مواجهته ضد مواطنه لورنتسو سونيغو التي توقفت مساء الاربعاء بسبب الظلام، بفوزه 6-7 (5-7)، 6-3، 7-6 (9-7) و6-3.

انتهاء مشوار كونتافيت في الملاعب

يواجه تاليًا الاسترالي أليكس دي مينور، وصيف دورة كوينز، الفائز على البلجيكي كيمير كوبيانز 6-7 (5-7)، 6-3، 6-3، و7-6 (7-2).

كما تأهل الايطالي لورنتسو موزيتي والكازاخستاني ألكنسدر بوبليك المتوج في هاله والكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث.

لدى السيدات، بلغت الفرنسية كارولين غارسيا، الخامسة عالميًا، الدور الثالث بصعوبة على حساب الكندية ليلى فرنانديس 3-6، 6-4، 7-6 (10/6).

كما تأهلت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المشاركة ببطاقة دعوة الى الدور الثالث بفوزها على البلجيكية إليز مرتنز 6-1، 1-6 و6-1.

وتجاوزت الروسية الشابة ميرا أندرييفا (16 عامًا) باربورا كرايتشيكوفا، بطلة رولان غاروس 2021، في الدور الثاني بعد انسحاب التشيكية عندما كانت الروسية متقدمة 6-3، 4-0.

وانتهى مشوار الاستونية أنيت كونتافيت في الملاعب بخسارتها في الدور الثاني امام التشيكية ماري بوزكوفا 1-6 و2-6.

وأعلنت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا سابقًا في 20 حزيران/يونيو الماضي إنها ستعتزل كرة المضرب في نهاية بطولة ويمبلدون بسبب معاناتها من مشاكل في ظهرها وذلك بعد مسيرة امتدت طيلة 13 عامًا.

وبلغت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة لقب بطولتين كبريين الدور الثالث على حساب الارجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3، 6-0.

© 2023 AFP