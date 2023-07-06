بطولة ويمبلدون: فافرينكا يبلغ الدور الثالث ويلاقي ديوكوفيتش

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ضرب السويسري المخضرم ستان فافرينكا موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً وحامل اللقب في النسخ الاربع الاخيرة، في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الارجنتيني توماس مارتن إتشيفيري 6-3 و4-6 و6-4 و6-2 الخميس في الدور الثاني.

السويسري ستان فافرينكا يرد إحدى الكرات خلال مباراته مع الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في السادس من تموز/يوليو 2023

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وفرض فافرينكا البالغ من العمر 38 عاما والمتوج بثلاثة ألقاب في الغراند سلام والذي يخلو سجله من لقب البطولة الانكليزية، نفسه في المباراة رغم خسارته المجموعة الثانية، ونجح في بلوغ الدور الثالث في ويمبلدون للمرة الاولى منذ 2015 عندما بلغ ربع النهائي.

وأعرب فافرينكا عن أمله في ألا "يقتل ديوكوفيتش حلمي" في ويمبلدون.

وقال "سأستمتع (بالمباراة) إذا لم أُقتل. نوفاك بطل رائع. أنا سعيد بالحصول على فرصة لمواجهته على العشب قبل أن أنهي مسيرتي".

وأضاف "سيكون تحدياً كبيراً وسيكون علي أن ألعب على مستوى عال".

وفاز فافرينكا المصنف حاليا في المركز 88 عالميا بعد معركة طويلة مع الإصابات، على ديوكوفيتش ست مرات فقط في 29 مواجهة بينهما حتى الآن، علما أنها المرة الاولى التي سيتواجهان على الملاعب العشبية.

وحقق فافرينكا انتصارين من الستة التي حققها على حساب الصربي في مباراتين نهائيتين للغراند سلام: بطولتا فرنسا المفتوحة 2015 والولايات المتحدة المفتوحة 2016.

كما تغلب السويسري على الصربي المتوج بـ23 لقباً كبيراً، في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014 في طريقه إلى أول لقب كبير في البطولات الاربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش مازحاً بعد أن حجز مكانه في الدور الثالث الأربعاء "لقد حرمني من لقبين في الغراند سلام. هذا هو الدور الذي لعبه، تغلب علي في نهائيين من البطولات الأربع الكبرى".

وأضاف "لا، أنا أحب ستان كثيرًا. إنه شخص رائع. حقًا دائمًا ما يكون مصدر إلهام لما يفعله في سنه. يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا ولا يزال يواصل اللعب بقوة. هذا شيء لا يستطيع الكثير من الناس القيام به".

© 2023 AFP