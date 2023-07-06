سيباستيان كو ينتقد السياسيين على "ممارسات الغسل الأخضر"

لندن (أ ف ب) – انتقد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو الخميس السياسيين بسبب "ممارسات الغسل الأخضر"، لكنه رأى أن الرياضة قادرة على أن تلعب دوراً رئيسياً في معالجة مسائل تغيُّر المناخ.

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وجاء تصريح كو في ويمبلدون التي تستضيف ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، خلال ندوة بيئية شارك فيها العديد من النجوم الرياضيين الآخرين، بينهم القائد السابق لمنتخب إنكلترا في كرة القدم غاري لينيكر ولاعبة الغولف النروجية المعتزلة سوزان بيترسن.

وقال كو، الفائز بذهبتين أولمبيتين والذي قاد ملف استضافة لندن لأولمبياد 2012، إن "الرياضة لديها قدرة تسليط الضوء على أشياء لا يريد الوزراء والسياسيون التعامل معها"، مضيفاً "يمكن أن يكون هناك استمرارية من خلال الرياضة وتعبير متواصل عن الضغط في هذا المجال لأننا لا نجلس ونفكر في الأعوام الأربعة للدورة الانتخابية المقبلة".

وتابع "يؤسفني القول إن +كوب 28+ (مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ المقرر في وقت لاحق من هذا العام)، كلهم، هذه ممارسات الغسل الأخضر".

واعتبر نجم المسافات المتوسطة السابق أن ثلاثة أرباع نخبة الرياضيين في ألعاب المضمار والميدان أفادوا أن تغيُّر المناخ قد أثّر بالفعل على برامج التدريب والمنافسة.

وسلط الضوء على درجات الحرارة المرتفعة في التجارب الأولمبية الأميركية التي أقيمت في ولاية أوريغون عام 2021، قائلاً في هذا الصدد "نحن في وضع يفرض علينا ربما نقل جميع أحداث سباقات الطرق للتحمل في بطولة العالم أو حتى الألعاب الأولمبية الى وقت آخر من العام".

وسبق لكو أن قال في بداية العام الحالي إن سباقات المسافات الطويلة قد "تُفصل" عن مسابقات "أم الألعاب" في الأحداث الرياضية الكبرى، نظراً للتغيّر المناخي وتزايد المخاوف بشأن صحة المشاركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تُقام الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة العالم لألعاب القوى عادة في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، لكن كو قال إن ارتفاع الحرارة يتسبّب بشكل متزايد بمشكلات لرياضيي سباقات التحمّل.

وقد عانى العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو عام 2021 من الحرارة المرتفعة والرطوبة.

نقل المنظمون سباقات المشي وسباقي الماراثون على بعد 800 كيلومتر شمال طوكيو، إلى مدينة سابورو، بهدف التنافس في طقس أكثر برودة. لكن ذلك لم يتحقق، نظراً لموجة الطقس الحار التي واجهتها منطقة هوكايدو الشمالية.

وأقر كو الخميس في ويمبلدون أن تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وقضايا تغير المناخ سيصبح تحدياً أكبر في العقود المقبلة، حيث تلعب الدول الغنية بالطاقة مثل السعودية وقطر التي استضافت مونديال كرة القدم نهاية 2022، دوراً أبرز.

وبدوره، رأى لينيكر أن باستطاعة كرة القدم أن تفعل المزيد لتبني ممارسات أكثر مراعاة للبيئة، موضحاً "هناك الكثير من السفر، العديد من الرحلات الجوية. كثير من لاعبي كرة القدم وفرق كرة القدم يسافرون بطائرات خاصة في كل مكان... أعتقد أنه يجب حظر الطائرات الخاصة".

© 2023 AFP