طواف فرنسا: المرحلة السادسة لبوغاتشار لكن فينغيغارد يخطف الصدارة

كوتيريه (فرنسا) (أ ف ب) – تفوق السلوفيني تادي بوغاتشار على حامل اللقب يوناس فينغيغارد وفاز بالمرحلة السادسة من النسخة الـ110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، لكن الدنماركي خطف القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام بحلوله ثانياً.

السلوفيني تادي بوغاتشار يتجاوز خط نهاية المرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. كوتيريه-كامباسك في جبال البيرينيه، جنوب غرب فرنسا، في 6 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وأنهى بطل عامي 2020 و2021 المرحلة السادسة الجبلية التي امتدت 145 كلم بين تارب وكوتيريه في جبال البيرينيه، متقدماً بفارق 24 ثانية عن فينغيغارد، لكن الوصافة كانت كافية للأخير كي ينتزع صدارة الترتيب العام من الأسترالي جاي هيندلي.

وتراجع هيندلي الى المركز الثالث في الترتيب العام بعدما أنهى مرحلة الخميس سادساً بفارق دقيقتين و39 ثانية عن بوغاتشار الذي صعد الى المركز الثاني بفارق 25 ثانية عن فينغيغارد، وذلك بعد تحقيقه فوزه الأول في هذه النسخة والعاشر في طواف فرنسا.

ويخوض الدراجون الجمعة مرحلة مسطحة تمتد لمسافة 170 كلم بين مون-دو-مارسان وبوردو.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3:54.51 ساعات

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 24 ثانية

3- النروجي توبياس هالاند يوهانسن بفارق 1:22 دقيقة

4- البرتغالي روبن ألميدا غيريرو بفارق 2:06 د

5- البريطاني جيمس شو بفارق 2:15 د

- الترتيب العام:

1- الدنماري يوناس فينغيغارد 26:11.09 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 25 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 1:34 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 3:14 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس كانو بفارق 3:30 د

© 2023 AFP