قصف اسرائيلي على جنوب لبنان ردا على اطلاق قذيفة (الجيش)

القدس (أ ف ب) – اعلن الجيش الإسرائيلي الخميس انه يقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة من هناك.

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الدخان يتصاعد من موقع قصف إسرائيلي في الحقول الممتدة ما بين كفر شوبا وحلتا في جنوب لبنان في 6 تموز/يوليو 2023

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وقال الجيش لفرانس برس إنه "في أعقاب انفجار محاذٍ لبلدة الغجر (في الجولان السوري المحتل)، تبين ان قذيفة هاون اطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت على مقربة من الحدود في الأراضي الإسرائيلية" مضيفا "ردا على ذلك يقوم الجيش بقصف المنطقة التي اطلقت منها القذيفة".

وفي لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام "يسجل في هذه الاثناء قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، قد سجل سقوط اكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155مم".

لا يزال لبنان واسرائيل في حالة حرب رسميا، وتقوم قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بتسيير دوريات على الحدود بين البلدين.

وكانت إسرائيل قصفت لبنان في نيسان/ابريل الماضي ردا على إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

© 2023 AFP