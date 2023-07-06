لوكاشنكو: قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ بروسيا وليس في بيلاروس

مينسك (أ ف ب) – قال الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الخميس إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروس بعد تمرده الشهر الماضي.

© ألكسندر نيمبنوف / ا ف ب

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو يلتقي وسائل إعلام غربية في مقره "قصر الاستقلال" في العامة مينسك في 6 تموز/يوليو 2023

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وقال لوكاشنكو لصحافيين يعملون لوسائل إعلام اجنبية خلال مؤتمر صحافي "في ما يتعلق ببريغوجين فهو في سان بطرسبرغ وليس في بيلاروس".

وأوضح أن مقاتلي فاغنر موجودون "في ثكناتهم" وليس في بيلاروس "حتى اللحظة".

وأضاف "في حال اعتبرت (الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر) أن من الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر في بيلاروس ليرتاحوا ويتدربوا (..) سأنفذ عندها قراري" باستقبالهم.

وأكد لوكاشنكو "لا أظن أن فاغنر ستتمرد على بيلاروس".

وهز تمرد فاغنر في 24 حزيران/يونيو السلطة الروسية في خضم النزاع في أوكرانيا.

فعلى مدى ساعات، احتل مقاتلون من فاغنر المقر العام للجيش الروسي في روستوف في جنوب غرب روسيا وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

وانتهى التمرد مساء 24 حزيران/يونيو مع اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروس لكن مكان تواجد هذا الأخير ظل مجهولا. ولم يدل بأي تصريحات علنية منذ 26 حزيران/يونيو.

وأكد بريغوجين أن تمرده لم يكن يهدف لقلب نظام الحكم في روسيا بل لانقاذ مجموعة فاغنر من التفكيك من جانب هيئة أركان الجيش الروسي التي يتهمها بعدم الكفاءة في النزاع الأوكراني.

© 2023 AFP