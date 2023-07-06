ليتوانيا تعد بأن تقدّم قمة الحلف الاطلسي المقبلة "الكثير" لأوكرانيا

فيلنيوس (أ ف ب) – توقع رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الذي تستضيف بلاده قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل أن يكون هذا الاجتماع مرضيا لأوكرانيا الساعية لتلقي دعوة صريحة للانضمام إلى الحلف.

© جون ثايس / ا ف ب/ارشيف

الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا متحدثا لوسائل الإعلام في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل في 29 حزيران/يونيو 2023

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وقال ناوسيدا لوكالة فرانس برس الثلاثاء "لدي شعور بأننا سنجد صيغا لن تخيّب آمال الأوكرانيين وستحمل أكثر مما اعتدنا قوله".

وأضاف أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تقاتل بلاده القوات الروسية "قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحا، لكنه بالتأكيد سيحصل على الكثير".

وكان زيلينسكي طالب الاسبوع الماضي بـ"إشارة واضحة ومفهومة جدا" خلال القمة بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوا في الحلف بعد الحرب.

وألمحت إدارته إلى إمكان إلغاء زيارة الرئيس لفيلنيوس من جدول أعماله في حال لم يتحقق هذا المطلب.

وتقدمت أوكرانيا العام الماضي بطلب للحصول على عضوية وفق آلية عاجلة في حلف شمال الأطلسي بعد سبعة أشهر من شن روسيا غزوها.

وأكد ناوسيدا أن ليتوانيا والعديد من الدول الأخرى تدفع من أجل إرسال إشارة أقوى لأوكرانيا في إعلان القمة.

وقال "هناك بالتأكيد أكثر من دولة واحدة أو اثنتين أو حتى أربع دول أعضاء ترغب في رؤية نص أكثر طموحا ويجري حاليا حوار بين تلك الدول ودول أكثر حذرا".

أضاف "آمل أن ينتهي الأمر بطريقة مقبولة للطرفين".

ولفت إلى أن القمة ستتخذ قرارات لإنشاء مجلس يضم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وستقدم الدول الأعضاء في الحلف ضمانات أمنية لكييف، بما في ذلك مساعدات اقتصادية وعسكرية.

كما أعرب عن أمله في أن يحضر زيلينسكي القمة.

تشويق حتى اللحظة الأخيرة

رغم أن أوكرانيا ستكون على رأس أولويات القمة، تأمل ليتوانيا في ان تخرج القمة بمزيد من التعهدات لضفة الحلف الشرقية.

وكانت ليتوانيا تسعى في البداية إلى التوصل لاتفاق حول المقررات الختامية قبل القمة. ولا يزال ناوسيدا يأمل بامكان تحقيق ذلك رغم تحفظاته بشأن "قرارات اللحظة الأخيرة".

وقال "بعض الأفراد يفضلون الإبقاء على حالة التشويق حتى اللحظة الأخيرة. ربما القرار نفسه يبدو أكثر إثارة عندما يُعلن مع انتهاء أعمال القمة".

وأضاف "لكني أعتقد أنه من أجل التوصل إلى نتيجة أكثر اتساقا وتماسكا، من الأفضل تجنب قرارات اللحظة الأخيرة".

وقال وزير الدفاع أرفيداس أنوساوكاس للصحافيين الأربعاء إنه فيما يوافق أعضاء الحلف عموما على المشاريع، إلا أن عددا منهم "يتحفظ" لضمان تحقيق نتائج مرجوة في مفاوضات للناتو حول مواضيع أخرى.

ويُتوقع أن يؤكد أعضاء الحلف خلال القمة على اتفاقية بشأن نموذج دوري جديد لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة.

غير أن ناوسيدا قال إنه لا يتوقع أن يقدم الأعضاء حاليا مساهمات من خلال نشر أنظمة برية بسبب محدودية توافرها.

وقال "أخشى أن لا يكون لدينا تفاصيل دقيقة بهذا الشأن في قمة فيلنيوس".

© 2023 AFP