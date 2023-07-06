ماونت المنتقل إلى يونايتد "لم أكن ضمن خطط تشلسي"

لندن (أ ف ب) – قال لاعب وسط مانشستر يونايتد ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجديد مايسون ماونت انه ترك فريق تشلسي بعد ادراكه انه لم يمكن ضمن خطط النادي اللندني منذ عدّة أشهر.

© جاستن تاليس / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

وانتقل لاعب الوسط الدولي إلى يونايتد الأربعاء بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2028 مع خيار التمديد لعقد إضافي، بصفقة مقدّرة بنحو سبعين مليون دولار أميركي.

وقال اللاعب البالغ 24 عاماً الذي تعثرت مفاوضاته مع تشلسي لتمديد عقده، في حديث لقناة يونايتد "قبل عدّة أشهر بدا واضحاً اني لم أعد ضمن خطط تشلسي، وفور علمي باهتمام يونايتد اتخذت قراري".

وأضاف ماونت الذي ترعرع في تشلسي "هذا ناد كبير (يونايتد)، ضخم، لاعبون رائعون حملوا ألوانه، وأردت أن أكون ضمن هذا المشروع منذ البداية. القدوم مبكراً والتحضير للموسم كان بين أهدافي أيضاً".

وعن موقعه في أرض الملعب، شرح ماونت "رأيت نفسي دوماً كلاعب وسط، لاعب رقم 8 يتقدّم ويهاجم، يحاول تسجيل الأهداف، يصنع الأهداف، لكن بمقدوره الدفاع أيضاً على الطرف الآخر ويساعد الفريق عندما يكون تحت الضغط".

وسيرتدي ماونت الرقم 7 الذي حمله المشاهير الفرنسي إريك كانتونا، البرتغالي كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام.

وتأكيداً على رغبته بالسير على خطاهم، كشف انه قطع إجازته في ديزني لضمان اتمام الصفقة "خضنا رحلة قصيرة إلى ديزني لاند، بشكل خاص من أجل قريبتي الصغيرة. استمتعت بها أيضاً، بالطبع. عدنا بوقت مبكر للقدوم إلى هنا وكان الأمر يستحق العناء".

وأمضى ماونت 18 عاماً مع تشلسي بعد تخرجه من أكاديمية فريق غرب لندن، وخاض موسماً معاراً إلى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الأولى مع تشلسي في آب/أغسطس 2019 وغادر الفريق بعدما لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفاً مع 22 تمريرة حاسمة. حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية.

دولياً، خاض 36 مباراة مع المنتخب الانكليزي وبدأ أساسياً في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

أحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي، مع تراجع مستواه ومعاناته من الإصابات، علماً أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

ويبحث ماونت بانتقاله الى يونايتد عن أن يكون جزءاً من مرحلة عودة "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ الى قلب المنافسة على لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنهم منذ 2013 حين توج بطلاً في الموسم الأخير قبل اعتزال المدرب الاسكتلندي الأسطوري أليكس فيرغوسون.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز الثالث وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري الأبطال، خلافاً لتشلسي.

© 2023 AFP