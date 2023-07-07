الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطينيان وجرح ثلاثة آخرون في نابلس الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية اقتحام للمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

© جعفر اشتيه / اف ب

إطارات ونفايات مشتعلة في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة في اليوم الأول للعملية الإسرائيلية في 3 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدين وثلاث إصابات جراءعدوان الاحتلال على نابلس"، موضحة أن "الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاماً) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)".

من جهته، أكد الجيش الاسرائيلي في بيان مقُتل الفلسطينيين "إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن".

وقال الجيش إن "عملية استباقية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية جرت في مدينة نابلس".

وأضاف أن القوات الاسرائيلية "حاولت اعتقال خيري شاهين وحمزة مقبول من سكان نابلس للاشتباه بتنفيذهما عملية إطلاق نار باتجاه سيارة شرطة في عند مستوطنة هار براخاه في الخامس من تموز /يوليو 2023".

وتابع "جرى تبادل اطلاق نار وقتلا"، مشيرا إلى أنه "صودرت اسلحتهم ولم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوفنا".

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح الجمعة حارة الحبلة في المنطقة الشرقية من بلدة نابلس القديمة، وقامت بمحاصرة ديوان منزل كبير يستخدم في المناسبات الاجتماعية يعود لعائلة مقبول".

وتابعوا أن "جنود الاحتلال قاموا بالمناداة على من بداخل المنزل لتسليم انفسهم" قبل اقتحامهم المنزل.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين غداة هجوم فلسطيني في شمال الضفة الغربية أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

صعدت إسرائيل عمليات المداهمة والتوغل في شمال الضفة الغربية بعد هجمات استهدفت إسرائيليين كما هاجم مستوطنون بلدات فلسطينية أحرقوا فيها ممتلكات وسيارات ومزروعات.

وتفاقم العنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ العام الماضي، وتصاعد أكثر في ظل حكومة بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتطرف.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى 193 فلسطينياً، و26 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.

© 2023 AFP