بطولة فرنسا: سان جرمان يضم لاعب الوسط الاوروغوياني أوغارتي

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي بعقد لمدة خمس سنوات.

© باتريسيا دي ميلو موريرا / ا ف ب

لاعب الوسط الاوروغوياني مانويل أوغارتي (يمين) خلال مباراة فريقه سبورتينغ البرتغالي ضد يوفنتوس الايطالي في اياب ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 20 نيسان/أبريل 2023

إعلان اقرأ المزيد

قال النادي الباريسي في بيان إن ابن الـ22 عامًا "الذي سيرتدي القميص رقم 4 وقّع على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

وأشارت تقارير الى ان الصفقة بلغت 60 مليون يورو (65.3 مليون دولار) لضم اللاعب الذي كان على رادار تشلسي الانكليزي.

بدأ أوغارتي مسيرته مع فريق فينيكس في مونتيفيديو قبل أن ينتقل الى البرتغال من بوابة فاماليكاو في أواخر العام 2020.

سريعًا ضمه سبورتينغ في صيف 2021 وكان ضمن تشيكلة الاوروغواي في مونديال قطر 2022 رغم انه لم يلعب اي مباراة وخرجت بلاده من دور المجموعات.

بات ثالث صفقة لنادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف بعد الجناح الاسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الايطالي، في تشكيلة المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

كما من المتوقع وصول المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من بايرن ميونيخ الالماني في حين يحوم الغموض حول مستقبل النجم كيليان مبابي الذي قال الشهر الماضي إنه لا يرغب في تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

لذا قد يبيعه النادي هذا الصيف وسط تربص ريال مدريد الاسباني بدلا من رحيله كلاعب حر السنة المقبلة.

ايبا/ر م

© 2023 AFP