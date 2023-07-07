بطولة ويمبلدون: ألكاراس ومدفيديف وسابالينكا وكفيتوفا وجابر الى الدور الثالث

لندن (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا، الروسي دانييل مدفيديف الثالث، البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين، الجمعة الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

الاسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بتأهله الى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب في السابع من تموز/يوليو 2023

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وتابع ألكاراس بدايته الجيدة في البطولة بتغلبه على الفرنسي ألكسندر مولر 6-4 و7-6 (7-2) و6-3.

"شيء مميز"

وقال الإسباني الواعد البالغ من العمر 20 عاما والذي لا يخفي طموحه في التتويج بلقب البطولة الإنكليزية: "أنا سعيد جدا. كانت مباراتي الثانية على هذا الملعب (الرئيسي) حيث خسرت العام الماضي. أردت الاستفادة منها وفعلت ذلك".

وكان ألكاراس خرج من الدور ثمن النهائي في مشاركته الثانية في البطولة العام الماضي على يد الايطالي يانيك سينر، بعدما ودع من الدور الثاني في الأولى عام 2021 على يد مدفيديف.

وأضاف الاختصاصي في الملاعب الرملية والصلبة "ألعب بشكل جيد جدا على العشب، وأنا أحب ذلك. أكسب خبرة وألعب بشكل أفضل وأفضل".

وتابع بطل فلاشينغ ميدوز العام الماضي والذي توج باللقب الاول في مسيرته على الملاعب العشبية الاسبوع قبل الماضي في كوينز الانكليزية "اللعب هنا في ويمبلدون شيء مميز. تشعر أنك مختلف مقارنة بالبطولات الأخرى".

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع التشيلي نيكولاس خاري الـ28 أو الأسترالي جايسون كوبلر الـ77.

واستكمل مدفيديف مباراته ضد الفرنسي أدريان مانارينو التي توقفت مساء الخميس بسبب الظلام عندما كان الروسي متقدمًا بمجموعتين و4-4 في الثالثة فحسمها اليوم 6-3، 6-3، 7-6 (7-5).

وتفوقت سابالينكا، الثانية عالميًا، على الفرنسية فارفارا غراتشيفا (41) معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 2-6، 7-5، 6-2.

وعاد مدفيديف مع سابالينكا الى لندن هذا العام بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا وتبقى أفضل نتيجة له على العشب اللندني الدور الرابع عام 2021، مقابل نصف النهائي للبيلاروسية في العام ذاته.

وقالت المتوجة بلقب أستراليا مطلع العام بعد الفوز "كانت مباراة مجنونة... انا سعيدة جدًا لأنني تمكنت من الفوز. شكرًا للدعم، لا تعلمون كم هذا يعني لي ومهم جدًا".

وتلعب تاليًا مع الروسية أنا بلينكوفا الفائزة على الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو 7-5، 6-3.

من جهته، حقق مدفيديف انتصاره الثالث ضد الفرنسي مقابل أربعة للاخير الذي أسقط الروسي في الدور الـ16 من دورة هيرتوغينبوخ الهولندية هذا العام على الاراضي العشبية.

ويلعب تاليًا مع المجري مارتون فوتشوفيتش الفائز على الاميركي ماركوس جيرون 7-6 (7-2)، 6-3، 4-6، 6-4.

وبدوره استكمل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس مباراته مع البريطاني أندي موراي بعدما توقفت أمس بسبب القانون المفروض لتوقف المنافسات عند الساعة الحادية عشرة مساء، بعد أن كان البريطاني، بطل 2013 و2016، متقدمًا بمجموعتين لواحدة 6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-4.

ونجح تسيتسيباس، وصيف استراليا المفتوحة هذا العام ورولان غاروس 2021، في قلب الطاولة وكسب المجموعتين الرابعة 7-6 (7-3) والخامسة الحاسمة 6-4 منهيا المباراة الماراثونية في صالحه بعد اربع ساعات و43 دقيقة.

وأربك المطر في أول أيام البطولة جدول المباريات، إذ إن بعض اللاعبين يخوضون الجمعة الدور الثالث على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، في حين يلعب البعض الآخر الدور الثاني، مثل ألكاراس.

وبلغ الدنماركي هولغر رونه، السادس عالميًا، الدور الثالث بفوزه على الاسباني روبرتو كاباييس بايينا 6-3، 7-6 (7-3)، 6-4.

وواصل الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف 2021، مشواره بفوزه على الاسترالي أليكس دي مينرو 6-3، 6-4، 6-4 وبلغ الدور الثالث لمواجهة الالماني ألكسندر زفيريف التاسع عشر والفائز على الياباني واتانوكي 6-4 و5-7 و6-2 و6-2.

جابر بسهولة

ولدى السيدات، حجزت التونسية أنس جابر السادسة عالميا ووصيفة بطلة النسخة الماضية بطاقتها الى الدور الثالث بفوز سهل على الصينية جوتشيان باي 6-1 و6-1 في 45 دقيقة.

وكسرت ارسال منافستها في الشوطين الثاني والسادس وتقدمت 5-1 قبل ان تنهي المجموعة في صالحها 6-1 في 24 دقيقة.

وتابعت جابر أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال منافستها في الشوطين الاول والخامس والسابع وأنهتها في صالحها في 21 دقيقة.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع الكندية بيانكا أندرييسكو.

وتأهلت كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا وحاملة اللقب عامي 2011 و2014، الى الدور الثالث بفوزها على الروسية ألياكسندرا سانسوفيتش 6-2، 6-2.

وانسحبت الاسبانية باولا بادوسا من مباراتها في الدور الثاني امام مارتا كوستيوك بسبب الاصابة عندما كانت الاوكرانية متقدمة 6-2، 1-0.

كما بلغت الاميركية ماديسون كيز، المتوجة الاسبوع الماضي بدورة ايستبورن، الدور الثالث بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 7-5، 6-3.

© 2023 AFP