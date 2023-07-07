بطولة ويمبلدون: مدفيديف وكفيتوفا الى الدور الثالث

لندن (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثًا عالميًا، والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب الجمعة.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ضد الفرنسي أدريان مانارينو في 6 تموز/يوليو 2023

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واستكمل مدفيديف مباراته ضد الفرنسي أدريان مانارينو التي توقفت مساء الخميس بسبب الظلام عندما كان الروسي متقدمًا بمجموعتين و4-4 في الثالثة ليفوز 6-3، 6-3، 7-6 (7/5).

عاد مدفيديف الى لندن هذا العام بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا وتبقى أفضل نتيجة له على العشب اللندني الدور الرابع عام 2021.

وحقق مدفيديف فوزه الثالث ضد الفرنسي مقابل أربعة للاخير الذي أسقط الروسي في الدور الـ16 من دورة هيرتوغينبوخ الهولندية هذا العام على الاراضي العشبية.

وتسبب الجو الماطر في أول أيام البطولة في زعزعة جدول المباريات، إذ إن بعض اللاعبين يخوضون الجمعة الدور الثالث على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، في حين يلعب البعض الآخر الدور الثاني، مثل الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا.

كما أن القانون المفروض لتوقف المنافسات عند الساعة الحادية عشرة مساء تسبب باستكمال بعض المباريات الجمعة، بعد أن توقفت مواجهة أندي موراي واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مساء الخميس على الملعب الرئيسي بعد أن كان البريطاني متقدمًا بمجموعتين لواحدة.

وتأهلت كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا وحاملة اللقب عامي 2011 و2014، الى الدور الثالث بفوزها على الروسية ألياكساندرا سانسوفيتش 6-2، 6-2.

وانسحبت الاسبانية باولا بادوسا من مباراتها في الدور الثاني امام مارتا كوستيوك بسبب الاصابة عندما كانت الاوكرانية متقدمة 6-2، 1-0.

كما بلغت الاميركية ماديسون كيز، المتوجة الاسبوع الماضي بدورة ايستبورن، الدور الثالث بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 7-5، 6-3.

© 2023 AFP