توجيه الاتهام لمئات الأشخاص وضبط نبتات قنب في عملية واسعة في بريطانيا (الشرطة)

لندن (أ ف ب) – وجهت السلطات الاتهام لأكثر من 450 شخصا في بريطانيا وضبطت مئات آلاف نبتات القنّب بقيمة ملايين الجنيهات في عملية واسعة خلال شهر حزيران/يونيو، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة.

© برندان سمايلوسكي / ا ف ب/ارشيف

نبتة قنب مزهرة في منشأة إنتاج في مدينة إندبندس بولاية ميزوري، في 18 آذار/مارس 2023

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تعتبر الشرطة أن انتاج القنب يؤمن الأموال النقدية للجريمة المنظمة ويؤجج عنف العصابات التي تتنافس على السيطرة على مناطق.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن "قرابة مئتي ألف نبتة قنّب بقيمة تقدر بما بين 115-130 مليون جنيه (147 - 166 مليون دولار، 135-152 مليون يورو) ضُبطت".

وأضافت أنها أوقفت نحو ألف شخص ومن بين هؤلاء "وجه الاتهام لأكثر 450 شخصا" في العملية التي أجريت في أنحاء إنكلترا وويلز.

وقال المسؤول في الشرطة الوطنية عن الجرائم المنظمة الخطيرة ستيف جوب "نعلم أن الشبكات المنظمة متورطة في إنتاج القنب ومرتبطة بشكل مباشر بجرائم خطيرة أخرى مثل تصدير المخدر من الفئة الأولى والعبودية الحديثة وأعمال عنف واستغلال أوسع نطاقا".

وأضاف أن "هذه العملية لم تنجح في تعطيل قدر كبير من النشاط الإجرامي فحسب، بل إن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت ستساعد أيضا في أنشطة إنفاذ القانون في أنحاء البلاد مستقبلا".

وشملت عملية "ميل" إجراءات تفتيش واعتقالات نفذت في أنحاء إنكلترا وويلز "على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل من قبل" وفق الشرطة.

© 2023 AFP