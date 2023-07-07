جائزة بريطانيا الكبرى: فيرستابن الاسرع في التجارب الحرة الاولى

سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، أسرع توقيت في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة على حلبة سيلفرستون.

© بن ستانسال / اف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن خلال فترة التجارب الحرة الاولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون في السابع من تموز/يوليو 2023

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وفرض فيرستابن نفسه في بداية التجارب على الرغم من استخدامه الإطارات القاسية، قبل أن يتراجع في الترتيب، لكنه انتفض في في نهاية الجولة بفضل إطاراته اللينة وخطف الصدارة.

وسجل فيرستابن 1:28.600 دقيقة في توقيت هو الأفضل له في 26 لفة وتقدم على زميله في الفريق ومطارده المباشر في الترتيب العام المكسيكي سيرخيو بيريس (1:29.048 د، 22 لفة)، وسائق وليامس التايلاندي ألكسندر ألبون (1:29.089 د، 22 لفة).

وجاء سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو رابعا بزمن 1:29.268 دقيقة (21 لفة) أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو (1:29.280 د، 25)، وسائق ألبين الفرنسي استيبان أوكون (1:29.319 د، 23 لفة)، وسائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس جونيور (1:29.357 د، 25 لفة).

وحل سائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وجورج راسل في المركزين الثاني عشر والرابع عشر تواليا بزمن 1:29.768 دقية (23 لفة) للأول، و1:29.874 دقيقة (28 لفة) للثاني.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:28.600 د (26 عدد اللفات)

2. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.048 د (22)

3. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.089 د (22)

4. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:29.268 د (21)

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.280 د (25)

6. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:29.319 د (23)

7. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:29.357 د (25)

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:29.441 د (25)

9. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:29.471 د (26)

10. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.658 د (16)

11. نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:29.691 د (26)

12. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.768 د (23)

13. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.828 د (24)

14. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.874 د (28)

15. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:30.090 د (22)

16. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:30.092 د (28)

17. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:30.124 د (24)

18. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري) 1:30.321 د (20)

19. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:30.385 د (21)

20. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:30.591 د (22)

© 2023 AFP