طواف فرنسا: فوز ثالث للبلجيكي فيليبسن وفينغيغارد يبقى متصدراً

بوردو (فرنسا) (أ ف ب) – حقق البلجيكي ياسبر فيليبسن فوزه الثالث في النسخة الـ110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعدما أنهى المرحلة السابعة في المركز الأول، فيما تمسك الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

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وسبق للبلجيكي البالغ 25 عاماً أن فاز بالمرحلتين الثالثة والرابعة من هذه النسخة، وقد رفع رصيده الإجمالي الى 5 انتصارات في الطواف الفرنسي الشهير الذي يشارك فيه للمرة الرابعة (لم ينه نسخة 2019 وحل في المركزين 109 و91 عامي 2021 و2022).

وكما كانت الحال في فوزيه الأولين، بدا فيليبسن الأسرع مجدداً في مراحل السرعة (سبرينت) التي كانت هذه المرة لمسافة 170 كلم بين مون-دو-مارسان وبوردو، حارماً البريطاني مارك كافنديش من الفوز بالمرحلة الخامسة والثلاثين له في هذا الطواف والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حالياً مع البلجيكي إدي ميركس (من 1969 حتى 1975).

وتقدم فيليسبن بالسرعة النهائية على كافنديش والإريتري بينيان جيرماي الذي حل ثالثاً، فيما جاء فينغيغارد في المركز الثاني والعشرين لكن بالتوقيت نفسه، على غرار السلوفيني تيدي بوغاتشار الذي جاء في المركز الخامس والعشرين، وثالث الترتيب العام الأسترالي جاي هيندلي الذي حل في المركز الحادي والعشرين.

وبذلك، بقي فينغيغارد في الصدارة التي انتزعها الخميس من هيندلي، متقدماً بفارق 25 ثانية على بوغاتشار الثاني و1.34 دقيقة على الأسترالي.

ويخوض الدراجون السبت مرحلة ليبورن-ليموج التي تمتد لمسافة 201 كلم وستكون متوسطة من حيث الصعوبة الصعودية.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- البلجيكي باسبر فيليبسن 3:46.28 ساعات

2- البريطاني مارك كافنديش نفس التوقيت

3- الإريتري بنيام جيرماي نفس التوقيت

4- الإيطالي لوكا موتساتو نفس التوقيت

5- الهولندي ديلان غروينيفيغن نفس التوقيت

- الترتيب العام:

1- الدنماري يوناس فينغيغارد 29:57.12 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 25 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 1:34 دقيقة

4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 3:14 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 3:30 د

© 2023 AFP