قوى: ريتشاردسون تحقق أسرع زمن في سباق 100 م هذا العام

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطلقت النجمة الأميركية شاكاري ريتشاردسون العنان لتأهلها إلى بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الأولى في مسيرتها، بتحقيقها أسرع زمن في سباق 100 م هذا العام مسجلة 10.71 ثوان، وذلك في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في يوجين في ولاية أوريغون الخميس.

© كريستيان بيتيرسن / غيتي/ا ف ب

الأميركية شاكاري ريتشاردسون خلال تصفيات سباق 100 م في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في يوجين، ولاية أوريغون في 6 تموز/يوليو 2023.

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حققت ريتشاردسون أفضل زمن شخصي في مسيرتها لتواصل بدايتها القوية لموسم تبرز فيه بطولة العالم في بودابست في آب/أغسطس المقبل.

سجلت زمن 10.76 ثوان في لقاء الدوحة ضمن الدوري الماسي في 5 أيار/مايو الماضي، بعد شهر من تحقيقها 10.57 ث ولكن بمساعدة الرياح في فلوريدا.

وتفوقت الخميس على أفضل وقت هذا العام الذي كان من نصيب العاجية ماري-جوزيه تا لو حققته منتصف الشهر الماضي (10.75 ث).

حُرمت ريتشاردسون من خوض أولمبياد طوكيو في صيف 2021 بسبب تناولها الماريجوانا، ولم تتأهل الى بطولة العالم العام الماضي بعد فشلها في التجارب الاميركية.

فضلت العداءة البالغة 23 عامًا، والتي قالت هذا الموسم إنها تريد تعويض الوقت الضائع، عدم التحدث عن أدائها من أجل التركيز على الدور قبل النهائي والنهائي يوم الجمعة.

العداءات اللواتي يحتلن المراكز الثلاثة الاولى فقط يتأهلن الى النهائيات العالمية.

© 2023 AFP