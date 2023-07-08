ارتفاع حصيلة التظاهرات في كينيا الجمعة إلى قتيلين

نيروبي (أ ف ب) – أعلن مسؤول مستشفى السبت مقتل شخصين في تظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا الجمعة تعترض على ارتفاع كلفة المعيشة وإقرار ضرائب جديدة.

© توني كارومبا / ا ف ب

متظاهرون يرشقون الحجارة على مركبة للشرطة في نيروبي في 7 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وقال جورج ري رئيس مستشفى جاراموغوي أوغينغا أودينغا في كيسومو، أحد معاقل المعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا، "لدينا حالة وفاة أخرى ما يرفع عدد القتلى إلى اثنين نتيجة تظاهرات الأمس".

واستخدمت الشرطة السبت الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني من بينهم القاضي السابق ويلي موتونغا، كانوا يطالبون بإطلاق سراح عشرات الأشخاص الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات، بحسب نشطاء.

وأطلقت الشرطة الكينية الجمعة الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في نيروبي، إحدى المدن التي شهدت التظاهرات.

واتخذت الشرطة تدابير مماثلة لتفريق تجمعات في كيسومو ومومباسا.

ودعت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان السبت لإجراء "تحقيق شامل في كافة التقارير عن ممارسات وحشية للشرطة".

وأكد دنيس أونيانغو المتحدث باسم أودينغا لوكالة فرانس برس السبت أن ائتلاف أزيميو المعارض يعتزم تنظيم تظاهرة "واحدة على الأقل أسبوعيا" احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس وليام روتو، متوقعا تنظيم تظاهرة الأربعاء.

الأسبوع الماضي، وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.

وينص "قانون المال" على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.

© 2023 AFP