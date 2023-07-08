الأميركية رابينو تعلن اعتزالها كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي
ميامي (أ ف ب) – أعلنت نجمة المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم ميغان رابينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت، أنها ستعتزل اللعبة مع نهاية الموسم الحالي.
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وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 38 عاماً الفائزة بالكرة الذهبية عام 2019 "بشعور عميق بالسلام والامتنان، قررت أن هذا سيكون موسمي الأخير الذي أمارس فيه هذه اللعبة الجميلة".
وتستعد رابينو الفائزة بكأس العالم مرتين (2015 و2019) والذهبية الاولمبية 2012، للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال السيدات المرتقب في أستراليا ونيوزيلندا اعتباراً من 20 تموز/يوليو الحالي.
وتستهل الولايات المتحدة حملة الدفاع عن لقبها في 21 تموز/يوليو ضد فيتنام في مجموعة قوية تضمّ وصيفتها في النسخة الأخيرة هولندا.
© 2023 AFP