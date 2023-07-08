بطولة ويمبلدون: ألكاراس يعاني ويلحق بمدفيديف وسابالينكا الى ثمن النهائي

لندن (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميًا، بصعوبة الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب السبت، ليلحق بالروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.

© غلين كيرك / ا ف ب

الاسباني كارلوس ألكاراس بعد تأهله الى الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب في 8 تموز/يوليو 2023

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وتغلب ألكاراس على التشيلي نيكولاس خارّي (28 عالميًا) بأربع مجموعات 6-3، 6-7 (6/8)، 6-3، 7-5 بعد أربع ساعات من المنافسة.

وعادل بالتالي أفضل نتيجة له على العشب اللندني بعد أن بلغ العام الماضي أيضًا ثمن النهائي.

تنتظره في الدور المقبل مواجهة صعبة ضد الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف العام 2021، او الالماني ألكسندر زفيريف اللذين يلتقيان لاحقًا.

قال بعد الفوز "كانت مبارة صعبة. انه لاعب رائع، يلعب جيدًا وقد تواجهنا في ريو وكانت مباراة صعبة ايضا على غرار هنا. يستحق التواجد بين الاوائل. انا سعيد بالمستوى لتجاوز هذا الدور الصعب. شكرا للجماهير على الطاقة التي مدّونا بها لكلينا".

وبعد أن حسم المجموعة الاولى لصالحه، تأخر الاسباني 4-1 في الثانية. ورغم أنه تمكن من رد الكسر وجرها الى شوط كسر التعادل، خسره 8-6.

لكن ذلك لم يردعه، إذ تمكن من حسم الثالثة 6-3 قبل أن يتأخر مرة جديدة 4-1 في الرابعة. إلا أنه نجح في رد الكسر مرتين رغم مقاومة قوية من منافسه ويحسم المباراة على شوط إرساله.

من جهته، تغلب مدفيديف على صديقه المجري مارتون فوتشوفيتش (67 عالميًا) معوضًا تأخره بمجموعة الى فوز 4-6، 6-3، 6-4، 6-4 ليبلغ ثمن نهائي بطولة كبرى هذا العام للمرة الاولى.

وعاد مدفيديف الى لندن هذا العام بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا وتبقى أفضل نتيجة له على العشب اللندني الدور ثمن النهائي عام 2021 والحالي.

خرج هذا الموسم من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة والاول في رولان غاروس.

قال بعد الفوز "أريد أن أؤدي جيدًا هنا. لم ألعب الموسم الماضي وهذا أسوأ غراندسلام لي (من حيث النتائج). حتى في رولان غاروس وصلت الى ربع النهائي" عام 2021 علمًا انه لا يحب الاراضي الترابية.

الروسي دانييل مدفيديف بعد تأهله الى الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب في 8 تموز/يوليو 2023 © سيباستيان بوزون / ا ف ب

تابع بطل الولايات المتحدة المفتوحة 2021 "لديّ الحافز لأغير ذلك".

أضاف عن الدعم الجماهيري ممازحًا "دائما ما يشجعون الخاسر، يريدون خمس مجموعات... لكن أعتقد ان هذا جيد ان تحفز الذي يخسر، ولكن وربما سيئ للذي يكون فائزًا".

وهذا الفوز الثالث على المجري في رابع لقاء بينهما. يلتقي تاليًا مع التشيكي ياري ليهيتشكا الفائز على الاميركي تومي بول في مباراة ماراتونية 6-2، 7-6 (7/2)، 6-7 (5/7)، 6-7 (9/11)، 6-2.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسًا عالميًا، الدور ثمن النهائي بفوزه على الصربي لاسلو دييري 6-4، 7-6 )7/5)، 6-4 معادلا أفضل نتيجة له في 2018.

وكان مرور تسيتسباس سلسلا هذه المرة بعد أن خاض مباراتين من خمس مجموعات في الدورين الاوليين، استمرت كل منهما على مدى يومين، الاولى ضد النمسوي دومينيك تيم بسبب الامطار فيما استكمل الجمعة مواجهته ضد البريطاني أندي موراي التي توقفت الخميس بسبب القانون المفروض لتوقف المنافسات عند الساعة الحادية عشرة مساء في التوقيت المحلي.

يلعب تاليًا مع الاميركي كريستوفر يوبانكس الفائز على الاسترالي كريستوفر أوكونيل 7-6 (7/5)، 7-6 (7/3)، 7-6 (7/2).

سابالينكا وكفيتوفا تواصلان

وتفوقت سابالينكا، الثانية عالميًا، على الروسية أنّا بلينكوفا 6-2، 6-3.

تلعب تاليًا مع الروسية الاخرى ايكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة على المجرية دالما غالفي 6-0، 6-4.

بلغت نصف النهائي في لندن عام 2021 قبل أن تُحرم العام الماضي من المنافسة، وتُعتبر من أبرز المرشحات للمنافسة هذه السنة.

وبقيت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا، على المسار نحو لقب ثالث في ويمبلدون بفوزها على الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المتأهلة من التصفيات 6-3، 7-5.

تحبذ المصنفة أولى عالميًا سابقًا الملاعب العشبية ولكنها تجاوزت الدور الثالث في ويمبلدون مرة واحدة منذ تتويجها بلقبها الثاني عام 2014.

قالت بطلة العام 2011 أيضًا بعد الفوز "أحب اللعب على العشب طبعًا. عندما أرسل بشكل جيد، أحب ذلك أكثر بعد. لا أعتقد أنها كانت هذه الحال اليوم، ولكني وجدت طريقة للفوز وأنا سعيدة جدًا".

تلعب تاليًا مع التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي او الكندية بيانكا أندرييسكو اللتين تلتقيان لاحقًا.

كما تأهلت البرازيلية بياترز حداد مايا، المصنفة الثالثة عشرة عالميًا، الى ثمن النهائي على حساب الرومانية سورانا كريستيا 6-2، 6-2.

© 2023 AFP