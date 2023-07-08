بطولة ويمبلدون: مدفيديف وكيفتوفا الى ثمن النهائي

لندن (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثًا عالميًا، والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين، الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب السبت.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف بعد تأهله الى الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب في 8 تموز/يوليو 2023

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وتغلب مدفيديف على صديقه المجري مارتون فوتشوفيتش (67 عالميًا) معوضًا تأخره بمجموعة الى فوز 4-6، 6-3، 6-4، 6-4 ليبلغ ثمن نهائي بطولة كبرى هذا العام للمرة الاولى.

وعاد مدفيديف الى لندن هذا العام بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا وتبقى أفضل نتيجة له على العشب اللندني الدور ثمن النهائي عام 2021 والحالي.

خرج هذا الموسم من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة والاول في رولان غاروس.

قال بعد الفوز "أريد أن أؤدي جيدًا هنا. لم ألعب الموسم الماضي وهذا أسوأ غراندسلام لي (من حيث النتائج). حتى في رولان غاروس وصلت الى ربع النهائي" عام 2021 علمًا انه لا يحب الاراضي الترابية.

تابع بطل الولايات المتحدة المفتوحة 2021 "لديّ الحافز لأغير ذلك".

أضاف عن الدعم الجماهيري ممازحًا "دائما ما يشجعون الخاسر، يريدون خمس مجموعات... لكن أعتقد ان هذا جيد ان تحفز الذي يخسر، ولكن وربما سيئ للذي يكون فائزًا".

وهذا الفوز الثالث على المجري في رابع لقاء بينهما. يلتقي تاليًا مع الاميركي تومي بول او التشيكي ياري ليهيتشكا.

وخاض مدفيديف مباراة لليوم الثاني تواليًا بعد أن استكمل الجمعة مواجهته ضد الفرنسي أدريان مانارينو في الدور الثاني التي توقفت مساء الخميس بسبب الظلام.

وبقيت كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا، على المسار نحو لقب ثالث في ويمبلدون بفوزها على الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المتأهلة من التصفيات 6-3، 7-5.

تحبذ المصنفة أولى عالميًا سابقًا الملاعب العشبية ولكنها تجاوزت الدور الثالث في ويمبلدون مرة واحدة منذ تتويجها بلقبها الثاني عام 2014.

قالت بطلة العام 2011 أيضًا بعد الفوز "أحب اللعب على العشب طبعًا. عندما أرسل بشكل جيد، أحب ذلك أكثر بعد. لا أعتقد أنها كانت هذه الحال اليوم، ولكني وجدت طريقة للفوز وأنا سعيدة جدًا".

تلعب تاليًا مع التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي او الكندية بيانكا أندرييسكو اللتين تلتقيان لاحقًا.

كما تأهلت البرازيلية بياترز حداد مايا، المصنفة الثالثة عشرة عالميًا، الى ثمن النهائي على حساب الرومانية سورانا كريستيا 6-2، 6-2.

© 2023 AFP