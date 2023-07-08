جائزة بريطانيا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الاول

Silverstone (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في الموسمين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام، من المركز الأول للمرة الخامسة تواليًا هذا الموسم بعدما تصدر السبت التجارب الرسمية لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

© بن ستونسول / ا ف ب

الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بعد تصدره التجارب الرسمية لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد في 8 تموز/يوليو 2023

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وفي مشهد غير مألوف كثيرًا، سينطلق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين من المركز الثاني وزميله في الفريق الاسترالي أوسكار بياستري المبتدئ من المركز الثالث.

وارتفعت أصوات الجماهير عندما تصدر نوريس صاحب الارض التصفيات قبل ثوان من النهاية، قبل أن يخطف سائق ريد بول المركز الأول في اللفة الأخيرة.

وقال البريطاني ممازحًا "دائمًا ما يكون ماكس. دائمًا ما يفسد كل شيء للجميع".

ويطمح ريد بول لتحقيق الفوز الحادي عشر تواليًا (9 الموسم الحالي والسباق الاخير من الماضي) ليعادل رقم ماكلارين القياسي الذي حققه عام 1988.

ويتطلع فيرستابن، متصدر الترتيب العام بفارق 81 نقطة، الى الفوز السادس تواليًا هذا الموسم ولكن الاول على الاطلاق في جائزة بريطانيا الكبرى في محاولته الثامنة.

وسينطلق الإسباني كارلوس ساينس، الفائز العام الماضي على حلبة سيلفرستون، من المركز الخامس خلف زميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو وأمام البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

فيما اكتفى صاحب الأرض لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفائز على الحلبة 8 مرات قياسية، بالانطلاق من المركز السابع.

© 2023 AFP