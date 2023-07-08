طواف فرنسا: الدنماركي بيدرسن يحرز المرحلة الثامنة البائسة لكافنديش

Limoges (فرنسا) (أ ف ب) – ظفر الدنماركي مادس بيدرسن بالمرحلة الثامنة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية السبت، في سباق سرعة جماعي خيّم عليه إقصاء الدراج البريطاني مارك كافنديش مصاباً بعد تعرّضه لحادثة سقوط.

© توماس سامسون / ا ف ب/AFP

ظفر الدنماركي مادس بيدرسن بالمرحلة الثامنة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية السبت، في سباق سرعة جماعي خيّم عليه إقصاء الدراج البريطاني مارك كافنديش مصاباً بعد تعرّضه لحادثة سقوط

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واحتلّ البلجيكي ياسبر فيليبسن المركز الثاني، فيما أكمل مواطنه فوت فان أيرت عقد المنصّة ثالثاً.

وفي الترتيب العام، بقي الدنماركي يوناس فينغيغارد في الصدارة حاملاً للقميص الأصفر ومتفوقاً بـ25 ثانية على السلوفيني تادي بوغاتشار قبل يوم واحد من المواجهة المتوقعة بين الثنائي على منحدرات بركان بوي دو دوم.

وتعرض كافنديش لحادثة تسببت له على ما يبدو بكسر في الترقوة.

وكان كافنديش البالغ من العمر 38 عاماً يتسابق في آخر مشاركة له في طواف فرنسا، ساعياً إلى كسر الرقم القياسي العالمي من 34 فوزاً في المراحل والذي يتشاركه مع البلجيكي إيدي ميركس.

وبدا البريطاني شاحباً عندما أغلق الأطباء باب سيارة الإسعاف على مساعيه لتسجيل رقم قياسي جديد أفلت منه قيد أنملة في المرحلة السابعة في بوردو الجمعة.

وفيما كان في طريقه إلى الفوز على ضفاف نهر غارون، تفوّق عليه فيليبسين حينها وحرمه من تحقيق فوز تاريخي.

وكان كافنديش فرض نفسه في خريطة طواف فرنسا في العام 2008 بأربعة انتصارات له عندما كان يبلغ من العمر 23 عاماً فقط.

1- الدنماركي مادس بيدرسن 4:12.26 ساعات

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت نفسه

3- البلجيكي فوت فان أيرت التوقيت نفسه

4- الهولندي ديلان غروينيفيغن التوقيت نفسه

5- الهولندي نيلز إيكهوف التوقيت نفسه

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 34:09.38 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 25 ثانية

3- الاسترالي جاي هيندلي بفارق 1:34 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 3:30 د

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 3:40 د

© 2023 AFP