كأس أمم إفريقيا: "أكوابا" تعويذة البطولة

أبيدجان (أ ف ب) – كشفت ساحل العاج عن تعويذة كأس أمم إفريقيا 2023 في كرة القدم التي ستستضيفها بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2024، الجمعة في أبيدجان.

أكوابا التعويذة الرسمية لكأس أمم إفريقيا في ساحل العاج © ايسوف سانوغو / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد التعويذة وهي عبارة عن فيل على شكل لعبة محشوة بحجم الانسان يدعى "أكوابا": "تجسّد القيم الأساسية مثل الضيافة، الصداقة والكرم"، بحسب رئيس اللجنة المنظمة فرانسوا أميتشيا. نال مصمّمها والفائز بالمسابقة راوول كواديو نغيسان الذي استوحى من الحيوان الرمزي لساحل العاج، مبلغ 10 ملايين فرنك إفريقي، أي أكثر من 15 ألف يورو. وتعني "أكوابا" في اللغة المحلية "مرحبا". أضاف أميتشيا "التعويذة ليست مشجعاً حصرياً للمنتخب العاجي، بل لباقي المنتخبات الـ23". أردف "الترفيه، التشجيع وتنشيط المسابقة هي المهام الرئيسة لأكوابا". © 2023 AFP