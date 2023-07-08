مبعوث اوروبي يندد باستخدام إسرائيل "غير المتناسب" للقوة في جنين

جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – انتقد مبعوث اوروبي إسرائيل السبت لاستخدامها القوة "غير المتناسبة"، خلال زيارة مبعوثين دوليين إلى مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي شهد عملية عسكرية إسرائيلية هذا الأسبوع.

© زين جعفر / ا ف ب

اعضاء وفد دولي يتجولون في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في 8 تموز/يوليو 2023

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وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس باستخدام إسرائيل "المفرط للقوة" خلال العملية العسكرية التي نفّذتها في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع.

وكانت القوات الاسرائيلية اقتحمت فجر الإثنين مخيم ومدينة جنين في أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات، شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية بمؤازرة مسيّرات شنّت هجمات جوية.

وزار ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الاراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف المخيم السبت على رأس وفد ضم مسؤولين اممين ودبلوماسيين من 25 دولة.

وقال "نحن قلقون من نشر أسلحة وأنظمة أسلحة تثير تساؤلات حول اعتماد الجيش مبدأ التناسب (في القوة) خلال العملية" في إشارة إلى العملية العسكرية التي تسببت بمقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد.

وأضاف "يجب أن تنتهي دوامة العنف هذه ولا يمكن استمرارها. إذا لم يلق الصراع حلا سياسيا، فسوف نقف هنا بعد أسبوع او بعد شهر أو بعد عام، بدون أن يتغير أي شيء".

وفي المخيم، خرج السكان يتفقدون الدمار الواسع النطاق الذي خلفه الجيش الإسرائيلي حيث دمرت جدران مبان أو أحدثت فيها فجوات. وقامت السلطات المحلية باختبار منظومة انذار للتنبيه من عمليات اقتحام مستقبلية.

ولحقت أضرار شديدة بالبنية التحتية في المخيم خلال العملية التي قالت إسرائيل إنها استهدفت مسلحين فلسطينيين.

وأفادت الأمم المتحدة عن تدمير ثمانية كيلومترات من انابيب المياه و 3 كيلومترات من انابيب الصرف الصحي وتضرر أكثر من مئة منزل وإصابة عدد من المدارس بأضرار طفيفة.

يقيم نحو 18 ألف فلسطيني اليوم في المخيّم وهو من أفقر المخيمات واكثرها اكتظاظا و مساحته تناهز 0,43 كيلومتر مربع.

وأكدت إسرائيل أن عمليتها العسكرية في جنين استهدفت نشطاء فلسطينيين ومخازن أسلحتهم وبنيتهم التحتية.

والسبت، دعا مسؤولون امميون لجمع الأموال للمساعدة في إعادة اعمار المخيم.

وقالت ليني ستينسيث نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) "لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة" مشيرة إلى نقص شديد في التمويل.

وأعلنت بعض الدول العربية عن مساعدات لمخيم جنين بعد العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس قرارا بتقديم إعانة مالية قدرها 30 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار جنين.

واعلنت الإمارات أيضا تقديم مبلغ 15 مليون دولار اميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها".

© 2023 AFP